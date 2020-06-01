В Вашингтоне ввели комендантский час и задействовали нацгвардию

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Мэр американской столицы Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала национальную гвардию столичного округа Колумбия на фоне массовых протестов и произошедших прошлой ночью беспорядков, сообщил офис мэра в Twitter.
"Мэр Боузер распорядилась установить комендантский час по всему округу Колумбия с 11 часов вечера в воскресенье до 6 утра в понедельник 1 июня. Она также задействовала национальную гвардию для поддержки столичного управления полиции", — говорится в сообщении.
Как сообщил ранее шеф столичной полиции Питер Ньюсэм, после беспорядков в ночь на воскресенье в Вашингтоне были задержаны 17 человек, 11 полицейских пострадали.
Протесты из-за гибели Флойда
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.