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2020-06-01T02:49
https://ria.ru/20200601/1572264807.html
В Вашингтоне ввели комендантский час и задействовали нацгвардию
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РИА Новости

В Вашингтоне ввели комендантский час и задействовали нацгвардию

02:36 01.06.2020 (обновлено: 02:49 01.06.2020)
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© REUTERS / Tom BrennerВо время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
© REUTERS / Tom Brenner
Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Мэр американской столицы Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала национальную гвардию столичного округа Колумбия на фоне массовых протестов и произошедших прошлой ночью беспорядков, сообщил офис мэра в Twitter.

"Мэр Боузер распорядилась установить комендантский час по всему округу Колумбия с 11 часов вечера в воскресенье до 6 утра в понедельник 1 июня. Она также задействовала национальную гвардию для поддержки столичного управления полиции", — говорится в сообщении.

Как сообщил ранее шеф столичной полиции Питер Ньюсэм, после беспорядков в ночь на воскресенье в Вашингтоне были задержаны 17 человек, 11 полицейских пострадали.

Протесты из-за гибели Флойда

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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