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2020-06-01T02:32
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Приставы перестанут списывать долги с социальных выплат россиянам
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РИА Новости

Приставы перестанут списывать долги с социальных выплат россиянам

02:32 01.06.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСотрудники Федеральной службы судебных приставов
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Закон, исключающий принудительное списание с россиян задолженностей с выплат социального характера, вступает в силу в России.
Ранее россияне неоднократно сталкивались с принудительным списанием в счет долга средств, на которые по закону обращение взыскания не допускается. Такое происходило из-за того, что приставы не могут знать о назначении средств на счетах должников.
Федеральный закон N12 увеличивает число доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Так, нововведение позволит исключить ситуации, когда из-за незнания характера доходов судебные приставы для погашения долга могли заблокировать счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций или, например, пособиями по причине вреда здоровью.
Поправками в законодательство прописывается механизм, когда каждое поступление социального характера будет обозначено в банковской системе, чтобы защитить подобные выплаты от взысканий. Социальные выплаты будут соответствующим образом маркироваться — в расчетных документах планируется указывать соответствующий код вида дохода (порядок указания этого кода установит Банк России).
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48510359
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
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