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2020-06-01T02:24
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В Миннеаполисе грузовик проехал через толпу протестующих, сообщает СМИ
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РИА Новости

В Миннеаполисе грузовик проехал через толпу протестующих, сообщает СМИ

02:24 01.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротесты в Миннеаполисе
Протесты в Миннеаполисе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Грузовик проехал через толпу протестующих в Миннеаполисе, выведших на демонстрацию из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, сообщает местный телеканал KSTP.
На кадрах, показанных телеканалом, видно, как толпа протестующих сначала стоит по середине дороги, а затем начинает разбегаться в стороны из-за того, что на них двигался грузовик. После того, как автомобиль остановился, протестующие начали окружать его и пытались попасть внутрь.
На данный момент информации о пострадавших нет.
В американском Миннеаполисе в воскресенье, на следующий день после жесткого разгона демонстрантов полицией и Национальной гвардией, продолжаются мирные акции протеста.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.
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