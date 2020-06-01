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В России ужесточили ответственность за нарушения организации отдыха детей
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РИА Новости

В России ужесточили ответственность за нарушения организации отдыха детей

02:15 01.06.2020 (обновлено: 09:24 01.06.2020)
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© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкТоржественная линейка во Всероссийском детском центре "Орленок", который отмечает 50-летие
Торжественная линейка во Всероссийском детском центре Орленок, который отмечает 50-летие
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Штрафы за нарушением законов в сфере организации отдыха и оздоровления детей вступают в силу в России, нарушителям грозят санкции от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
В частности, изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Так, административный штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей грозит организациям или индивидуальным предпринимателям, организующим отдых детей, если их предприятия не включены в специальный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.
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Ранее зампред комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин сообщил РИА Новости, что целью данного закона является контроль за деятельностью организаций отдыха детей и их оздоровления и как итог - обеспечение комфорта и повышение безопасности пребывания детей в лагерях и здравницах. По его словам, установление такого штрафа будет способствовать пресечению незаконной деятельности в данной сфере и повышению ответственности руководителей за качество услуг.
По данным пресс-службы детского омбудсмена РФ, количество обращений в аппарат уполномоченного по правам ребенка по поводу организации детского отдыха с 2018 по 2019 год выросло в четыре раза. Основная часть жалоб (57%) касалась отказа в предоставлении путевок. Кроме того, наиболее распространенными нарушениями остаются санитарно-эпидемиологические, отмечали в аппарате.
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Минпросвещения по итогам кампании летнего отдыха 2019 года заявляло, что за последние два-три года число несанкционированных организаций детского отдыха сокращалось. Если в 2017 году их было около 70, то в 2018-м их было 29, в 2019-м - 33 несанкционированных лагеря, из них 16 палаточных.
В сентябре прошлого года замминистра просвещения Павел Зенькович в интервью РИА Новости заявил, что министерство собирается сделать обязательными пожарные требования для детских лагерей, изложенный в методрекоендациях, после происшествия в лагере "Холдоми".
В палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края в ночь на 23 июля произошел пожар. В лагере находились 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток. Пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались.
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