В России ужесточили ответственность за нарушения организации отдыха детей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Штрафы за нарушением законов в сфере организации отдыха и оздоровления детей вступают в силу в Штрафы за нарушением законов в сфере организации отдыха и оздоровления детей вступают в силу в России , нарушителям грозят санкции от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

В частности, изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Так, административный штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей грозит организациям или индивидуальным предпринимателям, организующим отдых детей, если их предприятия не включены в специальный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

Ранее зампред комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин сообщил РИА Новости, что целью данного закона является контроль за деятельностью организаций отдыха детей и их оздоровления и как итог - обеспечение комфорта и повышение безопасности пребывания детей в лагерях и здравницах. По его словам, установление такого штрафа будет способствовать пресечению незаконной деятельности в данной сфере и повышению ответственности руководителей за качество услуг.

По данным пресс-службы детского омбудсмена РФ, количество обращений в аппарат уполномоченного по правам ребенка по поводу организации детского отдыха с 2018 по 2019 год выросло в четыре раза. Основная часть жалоб (57%) касалась отказа в предоставлении путевок. Кроме того, наиболее распространенными нарушениями остаются санитарно-эпидемиологические, отмечали в аппарате.

Минпросвещения по итогам кампании летнего отдыха 2019 года заявляло, что за последние два-три года число несанкционированных организаций детского отдыха сокращалось. Если в 2017 году их было около 70, то в 2018-м их было 29, в 2019-м - 33 несанкционированных лагеря, из них 16 палаточных.

В сентябре прошлого года замминистра просвещения Павел Зенькович в интервью РИА Новости заявил, что министерство собирается сделать обязательными пожарные требования для детских лагерей, изложенный в методрекоендациях, после происшествия в лагере "Холдоми".