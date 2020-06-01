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2020-06-01T02:03
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В Нью-Йорке расследуют инцидент с наездом полицейских на протестующих
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РИА Новости

В Нью-Йорке расследуют инцидент с наездом полицейских на протестующих

02:03 01.06.2020
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© РИА Новости / Брайан СмитПолицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио распорядился провести расследование в отношении инцидента с наездом полицейских машин на толпу в ходе протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, сообщает издание Politico.
На видео, попавших в СМИ, видно, как две полицейские машины проезжают через толпу демонстрантов, преграждавших им дорогу и бросавших в автомобили дорожные конусы и бутылки с водой.
"Мы собираемся полностью расследовать этот инцидент ... Я бы не хотел видеть, как полицейские делают такое ... Но я также знаю, что ситуация была чрезвычайно опасной, и полицейские не могли там оставаться", - цитирует издание мэра.
Де Блазио объявил, что поручил главе департамента юстиции города Джиму Джонсону и руководителю следственного департамента Маргарет Гарнетт провести полное расследование действий полиции в отношении протестующих.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаБилл де БлазиоНью-Йорк (город)СШАВ мире
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Это демократия детка!
1 июня, 02:11
Rīgas Brūni
8120001
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