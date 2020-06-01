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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T06:43
https://ria.ru/20200601/1572264382.html
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 500 тысяч человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571801342_0:30:3000:1718_1036x0_80_0_0_784048afe2e30671dfb989eebc0d4ba4.jpg
РИА Новости

В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 500 тысяч человек

01:46 01.06.2020 (обновлено: 06:43 01.06.2020)
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 500 тысяч, скончались более 29 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Сутками ранее сообщалось о 498 440 зараженных и 28 834 скончавшихся. По данным минздрава, в стране за последние 24 часа было зарегистрировано 16 409 случаев заражения COVID-19, таким образом общее число зараженные составляет 514 849. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 408 и достигло 29 314. Излечились в общей сложности 206 555 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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