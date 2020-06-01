В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 500 тысяч человек

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 500 тысяч, скончались более 29 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Сутками ранее сообщалось о 498 440 зараженных и 28 834 скончавшихся. По данным минздрава, в стране за последние 24 часа было зарегистрировано 16 409 случаев заражения COVID-19, таким образом общее число зараженные составляет 514 849. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 408 и достигло 29 314. Излечились в общей сложности 206 555 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.