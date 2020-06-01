Северный флот получит гиперзвуковое оружие

"На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики. Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота", — сказал он в интервью газете "Красная звезда".