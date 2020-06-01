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Новое оружие России
2020-06-01T09:27
https://ria.ru/20200601/1572264168.html
Северный флот получит гиперзвуковое оружие
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РИА Новости

Северный флот получит гиперзвуковое оружие

01:21 01.06.2020 (обновлено: 09:27 01.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкМногоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Северный флот России получит гиперзвуковое оружие, сообщил его командующий, вице-адмирал Александр Моисеев.

"На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики. Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота", — сказал он в интервью газете "Красная звезда".

По словам Моисеева, это говорит об усовершенствовании противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей страны.
"Под надежной защитой находится национальная транспортная коммуникация России — Северный морской путь. На архипелаге Новая Земля боевое дежурство несут самые современные комплексы ПВО С-400 "Триумф", — добавил командующий.
Северный флот ВМФ России — самый молодой флот страны, образован в 1933 году, основное место базирования — Североморск. С 2013-го стал межвидовым стратегическим объединением, практически отдельным военным округом. Его основу составляют атомные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. Флагман — крейсер "Петр Великий".
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Новое оружие РоссииКрасная звездаСеверный флот ВМФ РоссииАрктикаС-400 «Триумф»Безопасность
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