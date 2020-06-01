Северный флот получит гиперзвуковое оружие

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Северный флот России получит гиперзвуковое оружие, сообщил его командующий, вице-адмирал Александр Моисеев.
"На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики. Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота", — сказал он в интервью газете "Красная звезда".
По словам Моисеева, это говорит об усовершенствовании противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей страны.
"Под надежной защитой находится национальная транспортная коммуникация России — Северный морской путь. На архипелаге Новая Земля боевое дежурство несут самые современные комплексы ПВО С-400 "Триумф", — добавил командующий.
Северный флот ВМФ России — самый молодой флот страны, образован в 1933 году, основное место базирования — Североморск. С 2013-го стал межвидовым стратегическим объединением, практически отдельным военным округом. Его основу составляют атомные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. Флагман — крейсер "Петр Великий".