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2020-06-01T01:17
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Северный флот проведет учения с участием более 30 кораблей
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РИА Новости

Северный флот проведет учения с участием более 30 кораблей

01:17 01.06.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАтомный крейсер "Пётр Великий"
Атомный крейсер Пётр Великий
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Северный флот РФ планирует в ближайший месяц провести масштабные учения в Баренцевом и Норвежском морях с участием более 30 кораблей и 20 летательных аппаратов, сообщил командующий СФ Александр Моисеев.

"В июне состоится масштабный сбор-поход, в ходе которого будет отработана совокупность задач, решаемых различными группировками сил и войск флота. В нем будет задействовано более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 летательных аппаратов разных типов", - сказал Моисеев в интервью газете "Красная звезда".

Он отметил, что основная часть маневров пройдет на полигонах в Баренцевом море, а отдельные эпизоды военнослужащие отработают в Норвежском море.
"Все действия наших сил спланированы с учетом международной обстановки, носят оборонительный характер и не направлены против кого-либо", - уточнил командующий.
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Норвежское мореБаренцево мореСеверный флот ВМФ РоссииБезопасность
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