Северный флот проведет учения с участием более 30 кораблей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Северный флот РФ планирует в ближайший месяц провести масштабные учения в Баренцевом и Норвежском морях с участием более 30 кораблей и 20 летательных аппаратов, сообщил командующий СФ Александр Моисеев.
"В июне состоится масштабный сбор-поход, в ходе которого будет отработана совокупность задач, решаемых различными группировками сил и войск флота. В нем будет задействовано более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 летательных аппаратов разных типов", - сказал Моисеев в интервью газете "Красная звезда".
Он отметил, что основная часть маневров пройдет на полигонах в Баренцевом море, а отдельные эпизоды военнослужащие отработают в Норвежском море.
"Все действия наших сил спланированы с учетом международной обстановки, носят оборонительный характер и не направлены против кого-либо", - уточнил командующий.