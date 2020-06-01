Северный флот проведет учения с участием более 30 кораблей

"В июне состоится масштабный сбор-поход, в ходе которого будет отработана совокупность задач, решаемых различными группировками сил и войск флота. В нем будет задействовано более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 летательных аппаратов разных типов", - сказал Моисеев в интервью газете "Красная звезда".