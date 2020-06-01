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Культура
2020-06-01T11:59
https://ria.ru/20200601/1572264039.html
Владимир Кузьмин резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
https://cdn21.img.ria.ru/images/23876/51/238765137_0:0:2632:1482_1036x0_80_0_0_c0efcf41b3a994ab4ba17f5b8c550327.jpg
РИА Новости

Владимир Кузьмин резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам

01:21 01.06.2020 (обновлено: 11:59 01.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВладимир Кузьмин
Владимир Кузьмин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Народный артист России Владимир Кузьмин в интервью порталу "СтарХит" призвал артистов не жаловаться на то, что они оказались в тяжелом положении из-за последствий пандемии коронавируса.
Недавно после слов продюсера Иосифа Пригожина о том, что артисты, особенно молодые, бедствуют из-за отмены выступлений, между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт.

"Пусть лучше эти деньги направят врачам, которые работают сутками, умирают в своих скафандрах. А артисты не пропадут", — считает музыкант.

По мнению артиста, в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону.
"Мои музыканты хорошо зарабатывают, нормально себя чувствуют, не голодают. Среди коллег тоже нет тех, кто финансово страдает", — подчеркнул Кузьмин.
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Ранее о тяжелом положении также рассказал и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. Он заявил, что артисты не получают ни копейки, в отличие от "бабушек и дедушек".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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КультураСергей Глушко (Тарзан)Коронавирус COVID-19РоссияВладимир КузьминМузыкаШоу-бизнесИосиф ПригожинШнур (Сергей Шнуров)
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Владимир Кузьмин! Этим все и сказано!
1 июня, 06:04
РСРадик Сафаргалиев
3700000
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