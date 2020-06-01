Владимир Кузьмин резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам

"Пусть лучше эти деньги направят врачам, которые работают сутками, умирают в своих скафандрах. А артисты не пропадут", — считает музыкант.

По мнению артиста, в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону.

"Мои музыканты хорошо зарабатывают, нормально себя чувствуют, не голодают. Среди коллег тоже нет тех, кто финансово страдает", — подчеркнул Кузьмин.