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В центре Манхэттена проходит очередное шествие
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РИА Новости

В центре Манхэттена проходит очередное шествие

01:07 01.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротесты в США
Протесты в США
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Протесты в США
НЬЮ-ЙОРК, 1 июн - РИА Новости, Алан Булкаты. В центре Нью-Йорка проходит очередное шествие против произвола полиции, пока обходится без столкновений, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие началось в 00.00 мск в парке Брайант и продолжилось по центральным улицам Манхэттена. Протестующие идут по проезжей части, координируя свое передвижение с полицейскими, которые помогают уводить транспорт с пути толпы.
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Толпа явно насчитывает сотни людей. Шествие началось с нейтральных лозунгов "Жизнь чернокожих имеет значение", "Нет справедливости - нет мира, нет расистской полиции", "Это наши улицы". При этом в толпе изредка слышатся оскорбительные возгласы в адрес полиции, которые, однако, не подхватывает вся колонна.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.
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