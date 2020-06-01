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2020-06-01T07:39
https://ria.ru/20200601/1572263785.html
Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию
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РИА Новости

Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию

01:04 01.06.2020 (обновлено: 07:39 01.06.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Анкару
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© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Азербайджан обогнал Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте этого года, свидетельствует отчет энергетического регулятора Турции EPDK.
В документе сравниваются объемы турецкого импорта газа из различных стран в марте 2019-го и этого года.
В марте прошлого года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 32,55 процента (1,398 миллиарда кубометров), однако за тот же период этого года показатель сократился до 9,89 процента — 389,7 миллиона кубометров.
В марте 2020 года на лидирующие позиции по экспорту голубого топлива в республику вышли Азербайджан с долей 23,45 процента, Катар (19,95 процента), Иран (14,15 процента) и Алжир (13,69 процента). Таким образом, Россия заняла пятое место среди крупнейших экспортеров газа в Турцию в марте этого года.
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Между тем, в предыдущем отчете регулятора Россия продолжала занимать первое место по продаже голубого топлива в Турцию. Так, по итогам февраля 2020 года доля российского газа составила 21,14 процента (1,112 миллиарда кубометров), а Азербайджан находился на третьем месте (16,34 процента), уступая США (17,71 процента)
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СШАРоссияАлжир (республика)КатарТурцияИранАзербайджанЭкономика
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