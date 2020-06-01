Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию

В документе сравниваются объемы турецкого импорта газа из различных стран в марте 2019-го и этого года.

В марте прошлого года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 32,55 процента (1,398 миллиарда кубометров), однако за тот же период этого года показатель сократился до 9,89 процента — 389,7 миллиона кубометров.