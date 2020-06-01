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Культура
2020-06-01T00:58
https://ria.ru/20200601/1572263743.html
В ГМИИ имени Пушкина открылся фестиваль "Черешневый лес"
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РИА Новости

В ГМИИ имени Пушкина открылся фестиваль "Черешневый лес"

00:58 01.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание ГМИИ им. А.С. Пушкина
Здание ГМИИ им. А.С. Пушкина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Здание ГМИИ им. А.С. Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Юбилейный двадцатый фестиваль искусств "Черешневый лес" открылся в воскресенье концертом "Оптимистические выступления. Живой эфир" в залах ГМИИ имени А.С. Пушкина, трансляция концерта проходит на Первом канале.
По традиции "Черешневый лес" проходит в партнерстве с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. В этом году открытие фестиваля совпало с празднованием дня рождения музея, которому в воскресенье исполнилось 108 лет.
"В день 108-й годовщины ГМИИ мы задумали организовать юбилейный концерт замечательных постоянных и новых друзей фестиваля в чарующих пространствах Пушкинского музея и его окрестностях. Потому что именно здесь на первом фестивале "Черешневого леса" во дворике Пушкинского музея была высажена первая черешня руками Ирины Антоновой, Олега Янковского и Франко Дзеффирелли", - рассказали ведущие концерта худрук Театра мюзикла Михаил Швыдкой и режиссер Рената Литвинова, открывая фестиваль.
Швыдкой сообщил, что сейчас директор ГМИИ Марина Лошак и идеолог фестиваля, глава компании Bosco Михаил Куснирович сажают черешневые деревья во дворе ГМИИ.
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"Это ужасно здорово, что нам удалось посадить еще два черешневых дерева. Какой у нас прекрасный сад, и сколько у нас еще места для новых черешневых деревьев", - сказала в эфире Лошак.
Куснирович отметил, что осуществил свои грезы пополнить черешневый лес новыми саженцами, несмотря на все сложности, связанные с самоизоляцией.
"Мы с Первым каналом задумали непростую, но манящую вещь: подарить верным нашим поклонникам юбилейный концерт",- сказал Куснирович.
В концерте, который проходит в залах ГМИИ, принимают участие оперный певец Ильдар Абдразаков, дирижер Юрий Башмет, прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина, актер Владимир Кошевой, пианистка Полина Осетинская, актер Евгений Миронов, музыкант Валерий Сюткин, саксофонист Игорь Бутман.
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Традиционную ежегодную премию имени Олега Янковского, учрежденную в рамках фестиваля "Черешневый лес", получили актриса Марина Неелова, Марина Лошак и Ильдар Абдразаков.
Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" был учрежден в 2001 году компанией Bosco di Ciliegi. Фестиваль объединяет разные виды искусства. Фестиваль открывает новые имена и привозит звезд мировой сцены, представляет экспериментальные проекты и новые интерпретации классических произведений.
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КультураМарина ЛошакГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаБольшой театрИгорь БутманЮрий Башмет
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