В ГМИИ имени Пушкина открылся фестиваль "Черешневый лес"

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Юбилейный двадцатый фестиваль искусств "Черешневый лес" открылся в воскресенье концертом "Оптимистические выступления. Живой эфир" в залах Юбилейный двадцатый фестиваль искусств "Черешневый лес" открылся в воскресенье концертом "Оптимистические выступления. Живой эфир" в залах ГМИИ имени А.С. Пушкина , трансляция концерта проходит на Первом канале

По традиции "Черешневый лес" проходит в партнерстве с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. В этом году открытие фестиваля совпало с празднованием дня рождения музея, которому в воскресенье исполнилось 108 лет.

"В день 108-й годовщины ГМИИ мы задумали организовать юбилейный концерт замечательных постоянных и новых друзей фестиваля в чарующих пространствах Пушкинского музея и его окрестностях. Потому что именно здесь на первом фестивале "Черешневого леса" во дворике Пушкинского музея была высажена первая черешня руками Ирины Антоновой, Олега Янковского и Франко Дзеффирелли", - рассказали ведущие концерта худрук Театра мюзикла Михаил Швыдкой и режиссер Рената Литвинова, открывая фестиваль.

Швыдкой сообщил, что сейчас директор ГМИИ Марина Лошак и идеолог фестиваля, глава компании Bosco Михаил Куснирович сажают черешневые деревья во дворе ГМИИ.

"Это ужасно здорово, что нам удалось посадить еще два черешневых дерева. Какой у нас прекрасный сад, и сколько у нас еще места для новых черешневых деревьев", - сказала в эфире Лошак.

Куснирович отметил, что осуществил свои грезы пополнить черешневый лес новыми саженцами, несмотря на все сложности, связанные с самоизоляцией.

"Мы с Первым каналом задумали непростую, но манящую вещь: подарить верным нашим поклонникам юбилейный концерт",- сказал Куснирович.