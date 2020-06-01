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Туризм
2020-06-01T00:43
https://ria.ru/20200601/1572263643.html
Российские санаторно-курортные учреждения начнут принимать отдыхающих
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572160178_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_5402ae88a9338da2c7536f595dd3c298.jpg
РИА Новости

Российские санаторно-курортные учреждения начнут принимать отдыхающих

00:43 01.06.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудник санатория "Октябрьский" в Сочи чистит пляж от мусора
Сотрудник санатория Октябрьский в Сочи чистит пляж от мусора
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Сотрудник санатория "Октябрьский" в Сочи чистит пляж от мусора. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Отдельным санаториям и оздоровительным комплексам РФ, имеющим лицензию на санаторно-курортное лечение, разрешено начать приём отдыхающих с 1 июня при соблюдении требований Роспотребнадзора.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что приоритетом властей является безопасный контролируемый запуск внутреннего туризма в России в первой половине лета, санатории, имеющие медлицензии, откроются с 1 июня.
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Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова объявила, что Ростуризм вместе с Роспотребнадзором и министерством экономического развития завершили совместную работу по корректировке рекомендаций к санаторно-курортному комплексу для старта сезона, который начнётся с 1 июня 2020 года. При этом она отметила, что из рекомендаций ушел ряд избыточных требований к бизнесу.
По данным Ассоциации оздоровительного туризма и Корпоративного здоровья (АОТ), пока о своей готовности приступить к обслуживанию отдыхающих с 1 июня объявили некоторые санатории Краснодарского и Ставропольского краев. В здравницах других регионов России решили дождаться более конкретной информации по мерам снятия ограничений на местах.
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ТуризмЗарина ДогузоваДмитрий ЧернышенкоФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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