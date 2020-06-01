Девушка выходит из метро на улице 1-я Тверская-Ямская в Москве. Архивное фото

Девушка выходит из метро на улице 1-я Тверская-Ямская в Москве

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Москве стартовал второй этап смягчения ограничений по коронавирусу. С понедельника возобновляют работу некоторые предприятия торговли и сферы услуг, москвичи теперь могут выходить на прогулки, но с рядом ограничений, ношение масок стало обязательным везде, кроме дома. стартовал второй этап смягчения ограничений по коронавирусу. С понедельника возобновляют работу некоторые предприятия торговли и сферы услуг, москвичи теперь могут выходить на прогулки, но с рядом ограничений, ношение масок стало обязательным везде, кроме дома.

Усиление режима масок и перчаток

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня масочный и перчаточный режимы будут усилены. Теперь носить маску или другие средства защиты органов дыхания нужно при любом выходе из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом. При этом на работе, в магазинах, аптеках, центрах "Мои документы", любых других учреждениях и в общественном транспорте необходимо дополнительно использовать перчатки.

"На улице перчатки носить необязательно, а маски носить обязательно. В помещении, в кабинете, если вы работаете один, то это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, то нужно носить и то и другое. Если вы из метро до офиса идете, то в маске, да, можно без перчаток", — уточнил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

Магазины и ярмарки

С понедельника открываются автосалоны и магазины непродовольственных товаров, включая гипермаркеты, при условиях соблюдения социального дистанцирования и усиленного режима дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.

Как сообщил Немерюк, всего с понедельника откроются более 56 тысяч предприятий, в которых работают около 300 тысяч сотрудников. Также с 5 июня возобновят работу 82 ярмарки выходного дня. По его словам, предполагается, что в зависимости от количества посетителей сотрудники охраны торговых центров могут ограничивать вход покупателей и просить дождаться очереди вне предприятия.

Немерюк уточнил организации, которым можно будет работать в торговых центрах: продовольственные и непродовольственные магазины, часть бытовых услуг — например, металлоремонт, пошив одежды, ремонт обуви, мойки, шиномонтажи, прачечные, химчистки, ремонт часов и ювелирных изделий, клининговые услуги.

"Кинотеатры, развлекательные центры, детские центры, спортивные залы, часть бытовых услуг, которая остается под запретом, открыты не будут. Общепит тоже не будет работать пока", — сказал он.

Кроме того, возобновляют работу мультисервисы, приемные пункты химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды. Также стало возможно оказание и других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами с теми же требованиями безопасности, что и в магазинах.

Помимо этого, в офисы возвращаются работники архитектурных и проектных бюро. При этом подчеркивается, что это относится только к тем, кто не может выполнять свою работу удаленно.

Велопрокат

Также с понедельника в столице в полном объеме возобновляет работу городской велопрокат. Теперь брать велосипеды в аренду могут все желающие, но необходимо пользоваться перчатками либо после окончания проката провести дезинфекцию руля, ручек тормозов и других частей. Помимо этого, регулярную дезинфекцию велосипедов будет обеспечивать оператор велопроката.

Как уточнил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов , для курьеров и волонтеров велопрокат по-прежнему будет бесплатным, а для остальных пользователей тарифы останутся такими же, как в прошлом году.

Он добавил, что в этом сезоне москвичи смогут воспользоваться примерно шестью тысячами велосипедами на 629 станциях. Также в распоряжении горожан окажется более 2,6 тысячи электрических самокатов и в течение сезона их будет становиться больше. Планируется запуск еще двух операторов по прокату, тогда общее число самокатов вырастет до шести тысяч, а общее число поездок — до миллиона.

При этом для поездки на велосипеде и электрическом самокате, как и на любом другом транспорте, нужно иметь при себе цифровой пропуск.

Возобновление тренировок

С понедельника также открываются стадионы и другие спортивные объекты для тренировок сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов.

При этом на тренировках могут присутствовать только сами спортсмены, их тренеры и врачи.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий столицы, спортсменам нужно оформить рабочий пропуск, указав ИНН их организации.

Прогулки по правилам

С понедельника и до 14 июня стартует эксперимент по разрешению прогулок. Выходить из дома смогут все жители города, включая людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Кроме " Зарядья " для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории. Аттракционы, детские и спортивные площадки в парках пока останутся закрытыми.

При этом по-прежнему запрещается выходить из дома больным коронавирусом или людям с подозрением на него, а также людям, имеющим признаки ОРВИ, совместно проживающим с ними лицам и гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача, например, после возвращения из-за границы.

Жителям столицы рекомендуется ограничить радиус прогулки до двух километров от места проживания. В связи с этим москвичи с собаками смогут гулять на более дальние расстояния от дома — до двух километров, сообщил РИА Новости Немерюк. Ранее они могли гулять не дальше ста метров от дома.

Для посещения парка, до которого нельзя дойти пешком, а надо ехать на транспорте, нужно будет оформить разовый пропуск, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

"Дополнительные категории пропусков вводиться не будут. Если человек планирует поехать в парк на личном или общественном транспорте, ему надо оформить разовый цифровой пропуск для передвижения в иных целях, в том числе для осуществления прогулок", — сообщили в департаменте.

В случае скопления большого количества людей доступ на любые городские территории может быть ограничен.

Как сообщал мэр Москвы, собираясь на прогулку, каждый человек сможет заранее получить информацию о загруженности конкретной территории и решить, стоит ли туда идти, или выбрать другой маршрут, информацию будет публиковать "Яндекс".

Для прогулок будет действовать определенный график. Так, заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно — но только до 9:00. На обычные прогулки можно выходить с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной. График "прогулочных дней" для жителей каждого дома можно посмотреть на mos.ru, "Яндексе" и в мобильных приложениях.

В графике прогулок нужно ориентироваться не на место фактического проживания, а на адрес прописки. При этом семьи, члены которых имеют разные адреса прописок, могут беспрепятственно совершать совместные прогулки, сообщил Немерюк.

Сохраняется запрет на использование элементов городской инфраструктуры — лавочек, беседок, детских и спортивных площадок, одним словом, любых объектов, прикосновение к которым может вызвать передачу инфекции другим людям.

Также во время прогулок и занятий спортом запрещается пользоваться общественным транспортом и любыми видами транспортных средств, оснащенных двигателем. Можно брать с собой велосипеды, самокаты (включая электрические), ролики, скейтборды, палки для скандинавской ходьбы и любой другой персональный спортивный инвентарь.

Контроль и документы

По словам мэра, соблюдение правил прогулки будет выборочно контролироваться полицией и сотрудниками административно-технической инспекции.

"Во избежание недоразумений просьба иметь при себе документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу (паспорт, свидетельство о собственности, договор аренды и др.). Брать на прогулку оригиналы необязательно, можно ограничиться копиями или скриншотами в памяти смартфона", — отметил мэр.

Подмосковье следующий этап ослабления мер начался еще в пятницу. А с 1 июня МФЦ Подмосковья начнут принимать физических лиц. Первое время жителям будет доступно около 15 услуг.