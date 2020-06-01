МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом, общее число погибших в столице достигло 2553, свидетельствуют данные московского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
У этих пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Таким образом, число скончавшихся в Москве увеличилось до 2553. Днем ранее сообщалось о 69 умерших.
В России за время пандемии зарегистрировали более 400 тысяч случаев заражения коронавирусом, порядка 4700 пациентов скончались, около 170 тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.