Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T02:49
https://ria.ru/20200601/1572263254.html
В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом

00:09 01.06.2020 (обновлено: 02:49 01.06.2020)
6079
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом, общее число погибших в столице достигло 2553, свидетельствуют данные московского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
У этих пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Таким образом, число скончавшихся в Москве увеличилось до 2553. Днем ранее сообщалось о 69 умерших.
В России за время пандемии зарегистрировали более 400 тысяч случаев заражения коронавирусом, порядка 4700 пациентов скончались, около 170 тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
22235514
Обсудить 6
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Рекомендуем
Республиканская детская больница во Владикавказе
В России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом
Здание Государственной думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
Посольство России направило Госдепу ноту протеста
Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
В Вашингтоне ввели комендантский час и задействовали нацгвардию
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Коронавирус связали с нарушением свертываемости крови
Джек-Рассел-терьер и Шелти
Кинологи назвали лучшие породы собак для детей
Девушка выходит из метро на улице 1-я Тверская-Ямская в Москве
В Москве стартовал второй этап смягчения ограничений по коронавирусу
Фельдшеры в противоэпидемических костюмах во время выезда к пациенту
В России за сутки коронавирус выявили у 9268 человек
Врач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
У экипажа Crew Dragon возникли сложности с системой связи с Землей
Банкноты и монеты России и банковские карты
Семьям с детьми от трех до 16 лет 1 июня начнут перечислять выплаты
Актриса Елена Воробей
Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом
Стюардесса в салоне самолета
Ъ: Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
Северный флот получит гиперзвуковое оружие
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:23Первый энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
12:22Эксперт: США могут затруднить возвращение танкеров из Венесуэлы в Иран
12:22В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса
12:20На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
12:20В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч
12:20Мурашко назвал показатель детской смертности в России низким
12:19Николай Коляда закроет театр и отправит артистов в отпуск
12:18В результате стрельбы в Чикаго за три дня погибли не менее 16 человек
12:17Военные медики России и Италии продолжат контакты по борьбе с COVID-19
12:14В Хабаровском крае наблюдают за рекой Мая, подтопившей поселки
12:13В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 419
12:13Власти Коми могут отменить первый этап снятия мер по коронавирусу
12:12В МИД ответили на утверждения о причастности России к беспорядкам в США
12:11Уролог из Горно-Алтайска рассказал, как стал инфекционистом
12:11Протестующие в США пытались сжечь историческую "церковь президентов"
12:07Эксперт оценила вероятность передачи коронавируса от матери к ребенку
12:07Китай обещал решительный отпор действиям США, подрывающим его интересы
12:05В Казахстане медведица растерзала россиянина
12:05Италия пока не получила официального приглашения на Парад Победы
12:03Эксперт: США могут начать "подкупать" Россию для противостояния с Китаем
Лента новостейМолния