Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи

Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом, общее число погибших в столице достигло 2553, свидетельствуют данные московского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. умерли еще 76 пациентов с коронавирусом, общее число погибших в столице достигло 2553, свидетельствуют данные московского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У этих пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, число скончавшихся в Москве увеличилось до 2553. Днем ранее сообщалось о 69 умерших.

В России за время пандемии зарегистрировали более 400 тысяч случаев заражения коронавирусом, порядка 4700 пациентов скончались, около 170 тысяч излечились.