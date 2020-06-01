Российские подлодки проведут стрельбы МБР осенью 2020 года

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские подлодки выполнят стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами осенью 2020 года, сообщил командующий Северным флотом Александр Моисеев.
"Основным итоговым мероприятием учебного года станет проверка готовности группировки ракетных подводных лодок стратегического назначения в ходе выполнения ими практических стрельб межконтинентальными баллистическими ракетами", - сказал Моисеев в интервью газете "Красная звезда".
Командующий уточнил, что стрельбы пройдут "в осенний период", но не назвал конкретные подлодки, которые будут участвовать в проверке готовности.