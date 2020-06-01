Российские подлодки проведут стрельбы МБР осенью 2020 года

"Основным итоговым мероприятием учебного года станет проверка готовности группировки ракетных подводных лодок стратегического назначения в ходе выполнения ими практических стрельб межконтинентальными баллистическими ракетами", - сказал Моисеев в интервью газете " Красная звезда ".

Командующий уточнил, что стрельбы пройдут "в осенний период", но не назвал конкретные подлодки, которые будут участвовать в проверке готовности.