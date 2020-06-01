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2020-06-01T00:08
https://ria.ru/20200601/1572263231.html
Российские подлодки проведут стрельбы МБР осенью 2020 года
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РИА Новости

Российские подлодки проведут стрельбы МБР осенью 2020 года

00:08 01.06.2020
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© Фото : Минобороны РФАтомный подводный ракетный крейсер Северного флота "Орёл"
Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота Орёл
© Фото : Минобороны РФ
Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота "Орёл". Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские подлодки выполнят стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами осенью 2020 года, сообщил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

"Основным итоговым мероприятием учебного года станет проверка готовности группировки ракетных подводных лодок стратегического назначения в ходе выполнения ими практических стрельб межконтинентальными баллистическими ракетами", - сказал Моисеев в интервью газете "Красная звезда".

Командующий уточнил, что стрельбы пройдут "в осенний период", но не назвал конкретные подлодки, которые будут участвовать в проверке готовности.
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