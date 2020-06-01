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Культура
2020-06-01T00:00
https://ria.ru/20200601/1572258468.html
Что смотреть онлайн 1 июня. Расписание трансляций
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572258949_0:92:1772:1089_1036x0_80_0_0_11babc47366fd05ec7277ccabecfe6fb.jpg
РИА Новости

Что смотреть онлайн 1 июня. Расписание трансляций

00:00 01.06.2020
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© предоставлено пресс-службой Российского академического молодежного театраСцена из спектакля "Почти взаправду" Российского академического молодежного театра
Сцена из спектакля Почти взаправду Российского академического молодежного театра
© предоставлено пресс-службой Российского академического молодежного театра
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Сегодня, в Международный день защиты детей, маленьких зрителей ждет разнообразная программа. Для взрослых хиты прошлых лет: "Галмлет-машина" в постановке Уилсона и "В ожидании Годо" Бутусова. Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (1 июня) до 1:30 (2 июня) Метрополитен-опера, открывает доступ к записи 2008 года "Саломеи" Рихарда Штрауса со знаменитым танцем семи покрывал. Режиссер Юрген Флимм, дирижер Патрик Саммерс. В ролях: Карита Маттила, Илдико Комлоши, Юха Ууситало, Джозеф Кайзер, Ким Бегли.
В 10:00 к 100-летию со дня рождения Давида Самойлова на сайте "Сатирикона" Константин Райкин прочтет до сих пор не исполнявшиеся им стихотворения выдающегося поэта-фронтовика. Прозвучат: "Болдинская осень", "Старик Державин", "Мне снился сон…".
В 10:00 Пермский театр оперы и балета приглашает малышей на "Терем-теремок" по мотивам знаменитой сказки. Либретто Ильи Польского и Самуила Маршака. Режиссер-постановщик Марина Рубина, дирижер Петр Белякин.
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В 11:00 Владимирский областной театр кукол предлагает посмотреть спектакль "Идет коза рогатая" по пьесе Марины Протасовой.
В 12:00 и в 16:00 Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет на канале "Культура.рф" и в своих соцсетях мюзикл "Необыкновенные приключения Оливера Твиста" на музыку, написанную Александром Чайковским специально для театра. Дирижер Алевтина Иоффе, режиссер Георгий Исаакян.
С 12:00 в проекте "Сказки на дому" в поддержку благотворительных фондов "Подари жизнь", "Дети бабочки", "Обнаженные сердца" и "Шалаш" известные люди начнут читать отрывки из своих любимых детских произведений: в 12:00 Зоя Литошик ("Огниво"), в 14:00 Любовь Аксенова ("Король Матиуш Первый"), в 16:00 Чулпан Хаматова ("Капитан Клюквин"), в 18:00 Даррен Аронофски ("Крошечка-Хаврошечка"), в 20:00 Наталья Водянова ("Про Ежика и Медвежонка").

День

В 13:00 Пермский театр оперы и балета приглашает посмотреть спектакль-концерт "Детский альбом" Петра Ильича Чайковского. Музыкальный руководитель постановки Андрей Данилов, дирижер Дамир Максутов.
В 15:00 Гоголь-центр повторит спектакль "Войцек" по пьесе Георга Бюхнера о "маленьком человеке", который Кирилл Серебренников поставил в Национальном театре Латвии.
В 15:00 в проекте "Большие гастроли-онлайн" Иркутский областной ТЮЗ имени Вампилова начнет трансляцию "Сказки о Золотой рыбке" по сказке Пушкина. Режиссер-постановщик Виктор Токарев.
© предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли" Сцена из спектакля "Сказка о Золотой рыбке" Иркутского областного ТЮЗа им. А.Вампилова
Сцена из спектакля Сказка о Золотой рыбке Иркутского областного ТЮЗа им. А.Вампилова
© предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"
Сцена из спектакля "Сказка о Золотой рыбке" Иркутского областного ТЮЗа им. А.Вампилова
В 16:00 на YouTube-канале театра “Et Cetera” покажут современную сказку для современных детей "Королевская корова". Главную героиню зовут Зорька, и она состоит на королевской службе. Режиссер-постановщик Алексей Серов. Премьера состоялась в 2008 году.
В 17:00 Пермская филармония открывает доступ к записи открытия X Всероссийского фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…", прошедшего в 2019 году. На сцене Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова и солисты-победители международных конкурсов Екатерина Морозова (сопрано) и Алексей Неклюдов (тенор). В программе арии из опер Беллини, Доницетти, Россини, Верди, Пуччини, Джордано, Чайковского, Дворжака, Леонкавалло.
В 17:00 в Пермском театре оперы и балета начнутся "Приключения в оперной стране" на музыку Марка Минкова по мотивам либретто Наталии Сац и Владимира Полякова. Режиссер возобновления Татьяна Полуэктова, музыкальный руководитель и дирижер Дамир Максутов. Все главные персонажи — одушевленные части музыкального театра: Инструменты и Голоса, Хор и Оркестр.
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В 18:00 Московский драматический театр имени А.С. Пушкина представит танцевально-музыкальную комедию "Прекрасность жизни" по рассказам Евгения Попова. Режиссер Марина Брусникина. Премьера состоялась в 2008 году.
В 18:00 на YouTube-канале РАМТа начнется трансляция спектакля "Почти взаправду" по сказкам голландского автора Тоона Теллегена. Постановка Екатерины Половцевой участник проекта РАМТа "Молодые режиссеры – детям".

Вечер

В 19:00 театр Ленсовета покажет архивную запись 2002 года трагикомедии "В ожидании Годо" Сэмюэля Беккета. Постановка Юрия Бутусова. В ролях Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Олег Федоров, Андрей Зибиров. Премьера состоялась в 1997 году. Спектакль-лауреат "Золотой маски" в номинациях "лучший режиссер" и "приз критики и театральных журналистов".
В 19:00 МДТ приглашает на трансляцию телеверсии спектакля "Муму" по мотивам произведений Ивана Тургенева. Постановка Вениамина Фильштинского. Премьера состоялась в 1984 году.
В 19:00 на YouTube-канале МХТ имени Чехова начнется показ записи спектакля-сказки "Ундина" Жана Жироду. Режиссер Николай Скорик. Премьера состоялась в 1990 году.
В 19:00 на XXVII Пушкинском театральном фестивале эстонский театр “R.A.A.A.M." (Таллин) представит спектакль "Алексей Каренин" по мотивам романа "Анна Каренина" Льва Толстого. Режиссер Алексей Песегов.
В 21:00 можно посмотреть запись 2018 года "Зимней сказки" Уильяма Шекспира на сцене знаменитого лондонского "Глобуса". Постановка Бланш МакИнтайр.
В 21:00 Венская опера покажет "Женщину без тени" Рихарда Штрауса. Дирижер Кристиан Тилеманн. В ролях: Стивен Гулд, Камилла Найлунд, Мария Назарова, Нина Штемме.
До 2 июня будет доступна запись 1987 года спектакля гамбургского Театр Талия "Гамлет-машина" по пьесе Хайнера Мюллера в постановке Роберта Уилсона.
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