Что смотреть онлайн 1 июня. Расписание трансляций

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Сегодня, в Международный день защиты детей, маленьких зрителей ждет разнообразная программа. Для взрослых хиты прошлых лет: "Галмлет-машина" в постановке Уилсона и "В ожидании Годо" Бутусова. Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.