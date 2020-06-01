Международная изоляция: Китай выдавил Трампа из ВОЗ

Мировая гегемония не исчезает за один день и не превращается в тыкву, как сказочная карета, за одну секунду. Великие империи, а США — безусловно, великая империя современности, деградируют медленно, со скоростью, более свойственной движению ледников, чем спринтерскому бегу. Но это движение оставляет маркеры, то есть события-символы, которые ни с чем нельзя спутать и которые явно указывают траекторию, по которой плывет конкретная "империя-титаник" навстречу своему личному айсбергу в виде исторической катастрофы.

Так получилось, что последние несколько дней предоставили нам сразу три события-маркера для оценки исторической траектории страны, претендующей на сохранение статуса мирового гегемона. С одной стороны, уже 30 городов США в огне. Горят полицейские участки, есть первые жертвы среди полицейских, актам вандализма разной степени тяжести подвергнуты бесчисленные магазины, заправки, а также такие символы, как собор Святого Патрика в Нью-Йорке. Аудитория американского сегмента соцсетей начинает все чаще использовать словосочетание "гражданская война", причем часть общества и политиков очевидным образом поддерживают погромщиков, а часть — силовиков, от которых требуют более активного применения насилия.

С другой стороны, американское медиасообщество (и его метастазы, которые работают под видом российских СМИ) бурно отпраздновали "исторический запуск" ракеты Илона Маска , описывая его как триумф частной космонавтики и высоких американских технологий. Запуск действительно был историческим, но скорее в том смысле, что частная компания на государственные деньги смогла повторить то, что США спокойно, буднично и серийно делали несколько десятилетий назад. А вот технологии пиара действительно сделали большой шаг вперед.

История этого противостояния носит мелодраматический и местами даже комический характер. Журнал Foreign Policy напоминает читателям один из ярких этапов этого конфликта.

"Трамп приказал американскому разведывательному сообществу официально расследовать ВОЗ и ее отношения с Китаем на фоне обвинений, (выдвинутых) госсекретарем Майком Помпео, (который заявил, что) вирус (обозначенный Помпео как "Уханьский") был либо изготовлен, либо "утек" из "лаборатории четвертого уровня биобезопасности", которая находится в этом китайском городе и оборудована для работы с наиболее опасными патогенными микроорганизмами. Это утверждение, которое Помпео повторил многократно, было в значительной степени опровергнуто аппаратом директора национального разведывательного сообщества, заявившим, что "(сообщество) согласно с широким научным консенсусом, что вирус COVID-19 не был искусственным или генетически модифицированным".

По оценке Foreign Policy , Трамп сделал из ВОЗ "козла отпущения" и из-за этого "будут страдать американцы".

В данном случае не имеет вообще никакого значения, прав ли президент США в своей оценке происхождения вируса и эффективности действий ВОЗ в контексте пандемии. Важно другое: если рассматривать ситуацию исключительно с точки зрения дипломатии и геополитики, то перед нами картина невероятного унижения Вашингтона. Назовем вещи своими именами: официальный Вашингтон не смог "прогнуть" далеко не самую влиятельную международную организацию и не смог ее заставить поддержать нарратив, который нужен был официальному Вашингтону для решения очень важных геополитических задач на ключевом "китайском" направлении. Еще пять лет назад это была абсолютно немыслимая ситуация. И тем более было невозможно себе представить, что финалом столкновения между США и ВОЗ станет не капитуляция (с публичным посыпанием себя пеплом и раскаянием в прямом эфире CNN) руководства ВОЗ, а выход Штатов из организации.

Еще со времен Античности победителем в битве считалась та армия, которая оставалась на поле сражения после окончания самого сражения. У этого принципа бывали исключения, но они в основном подтверждали правило — и это тот самый случай, когда с поля (пусть дипломатического) сражения ушли (забрав с собой часть финансирования ВОЗ) именно американцы. Хлопнуть дверью — это вполне респектабельная тактика, но явно не для страны, претендующей на мировую гегемонию. Хлопнуть дверью в одиночку — тем более. Вслед за США из ВОЗ не вышли американские союзники, а Госдеп сейчас не занимается созданием некой параллельной или альтернативной структуры, которая могла бы перетянуть на себя часть функций, возможностей и авторитета организации, которую Вашингтон покинул. Это символично. И это указывает на то, что вопрос, какая держава на планете находится в положении фактической изоляции, является открытым, а честный ответ на него может оказаться очень неожиданным.

Попытка (вполне логичная с учетом того, что Трамп по "первой профессии" бизнесмен) отомстить функционерам ВОЗ, лишив организацию американского финансирования, также показывает, насколько действующая президентская администрация переоценивает свое экономическое влияние, а также дипломатические возможности.

Британская государственная телекомпания BBC указывает на реакцию руководства Евросоюза

"ЕС призвал (Трампа) пересмотреть это решение, в то время как министр здравоохранения Германии назвал его "разочаровывающим ударом по международному здравоохранению". Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнули: "Перед лицом этой глобальной угрозы сейчас настало время для расширения сотрудничества и совместных решений. Следует избегать действий, которые ослабляют международные результаты. Мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение". Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан назвал этот регресс "разочаровывающим", хотя и признал, что ВОЗ "нуждается в реформе" . "ЕС должен взять на себя ведущую роль и участвовать в финансовом плане", — заявил он".

Еще до выхода Соединенных Штатов из организации Китай обозначил желание выделить два миллиарда долларов на международную помощь по борьбе с пандемией , и логично предположить, что Пекин вполне может поучаствовать в финансировании ВОЗ вместо Вашингтона, хотя бы из соображений имиджа и расширения собственной мягкой силы.