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2020-06-01T10:15
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Как быть с детьми: курганский Минюст подготовил рекомендации к 1 июня
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РИА Новости

Как быть с детьми: курганский Минюст подготовил рекомендации к 1 июня

08:00 01.06.2020 (обновлено: 10:15 01.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовГости городского фестиваля
Гости городского фестиваля
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. К Международному дню защиты детей Министерство юстиции Курганской области разработало буклет о правах и обязанностях ребенка. В нем рассказывается о том, какие законы защищают человека в возрасте до 18 лет и регулируют отношения в семье.
Увидеть интернет-версию издания можно на региональных порталах и на сайте Минюста России.
В веб-издании перечислены нормативные акты страны и Курганской области, направленные на поддержку детей-сирот и их приемных родителей. Упоминаются в методичке и законы, применяемые к детям, имеющим полную семью: Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской Федерации и Семейный кодекс.
В регионе существуют свои меры поддержки физического, интеллектуального и психического развития детей, а также их образования. Кроме того, в регионе действует закон, посвященный социальной поддержке семей, защите прав и законных интересов семьи.
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Методическое пособие подготовлено к Дню защиты детей. Это в первую очередь праздник, и он ассоциируется с радостью и весельем. Однако в стремлении побаловать детей не стоит забывать и об ответственности. Особенно это касается родителей подростков: методическое издание Минюста напоминает об обязанностях детей.
К ним, помимо формальностей в виде получения паспорта и соблюдения законов, относится получение школьного образования до 15 лет, бережное отношение к природе и культурно-историческим ценностям, необходимость самосовершенствоваться.
Также родителям напомнили, в каких случаях для ребенка наступает дисциплинарная, гражданская, административная и уголовная ответственность.
Международный день защиты детей празднуется 1 июня почти на всей планете с 1950 года. Главным символом праздника считается флаг зеленого цвета с изображением планеты и детей разных национальностей, протягивающих друг к другу руки, — это знак единства и дружбы, благодаря которым возможны развитие и сохранение мира.
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Хорошие новостиХорошие новостиДень защиты детейКурганская область
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