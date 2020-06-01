Как быть с детьми: курганский Минюст подготовил рекомендации к 1 июня

МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. К Международному дню защиты детей Министерство юстиции Курганской области разработало буклет о правах и обязанностях ребенка. В нем рассказывается о том, какие законы защищают человека в возрасте до 18 лет и регулируют отношения в семье.

Увидеть интернет-версию издания можно на региональных порталах и на сайте Минюста России.

В веб-издании перечислены нормативные акты страны и Курганской области, направленные на поддержку детей-сирот и их приемных родителей. Упоминаются в методичке и законы, применяемые к детям, имеющим полную семью: Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской Федерации и Семейный кодекс.

В регионе существуют свои меры поддержки физического, интеллектуального и психического развития детей, а также их образования. Кроме того, в регионе действует закон, посвященный социальной поддержке семей, защите прав и законных интересов семьи.

Методическое пособие подготовлено к Дню защиты детей. Это в первую очередь праздник, и он ассоциируется с радостью и весельем. Однако в стремлении побаловать детей не стоит забывать и об ответственности. Особенно это касается родителей подростков: методическое издание Минюста напоминает об обязанностях детей.

К ним, помимо формальностей в виде получения паспорта и соблюдения законов, относится получение школьного образования до 15 лет, бережное отношение к природе и культурно-историческим ценностям, необходимость самосовершенствоваться.

Также родителям напомнили, в каких случаях для ребенка наступает дисциплинарная, гражданская, административная и уголовная ответственность.