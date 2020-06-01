Как быть с детьми: курганский Минюст подготовил рекомендации к 1 июня

МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. К Международному дню защиты детей Министерство юстиции Курганской области разработало буклет о правах и обязанностях ребенка. В нем рассказывается о том, какие законы защищают человека в возрасте до 18 лет и регулируют отношения в семье.
Увидеть интернет-версию издания можно на региональных порталах и на сайте Минюста России.
В веб-издании перечислены нормативные акты страны и Курганской области, направленные на поддержку детей-сирот и их приемных родителей. Упоминаются в методичке и законы, применяемые к детям, имеющим полную семью: Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской Федерации и Семейный кодекс.
В регионе существуют свои меры поддержки физического, интеллектуального и психического развития детей, а также их образования. Кроме того, в регионе действует закон, посвященный социальной поддержке семей, защите прав и законных интересов семьи.
Методическое пособие подготовлено к Дню защиты детей. Это в первую очередь праздник, и он ассоциируется с радостью и весельем. Однако в стремлении побаловать детей не стоит забывать и об ответственности. Особенно это касается родителей подростков: методическое издание Минюста напоминает об обязанностях детей.
К ним, помимо формальностей в виде получения паспорта и соблюдения законов, относится получение школьного образования до 15 лет, бережное отношение к природе и культурно-историческим ценностям, необходимость самосовершенствоваться.
Также родителям напомнили, в каких случаях для ребенка наступает дисциплинарная, гражданская, административная и уголовная ответственность.
Международный день защиты детей празднуется 1 июня почти на всей планете с 1950 года. Главным символом праздника считается флаг зеленого цвета с изображением планеты и детей разных национальностей, протягивающих друг к другу руки, — это знак единства и дружбы, благодаря которым возможны развитие и сохранение мира.