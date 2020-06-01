Ученые прогнозируют аномальное лето. Что ждет Россию?

© Иллюстрация РИА Новости . По данным NOAA Сравнение средней температуры первых трех месяцев 2020 года со значениями температуры пяти наиболее жарких лет за всю историю наблюдений. На графике видно, что нынешний январь был самым теплым, а февраль и март уступили только аналогичным месяцам 2016 года. Последний считается самым жарким за всю историю наблюдений