Iron Maiden, Kiss и System of a Down станут онлайн-хедлайнерами

В программе несколько часов эксклюзивных видеоматериалов, записи, которых еще никто не видел, и взаимодействие выступающих со зрителями.

В пятницу, 12 июня, можно будет увидеть самые яркие моменты выступления KISS в 2015 году, в субботу, 13 июня – отрывки из гастрольного тура “Legacy Of The Beast” группы Iron Maiden, а в день закрытия, 14 июня – ролики с System of a Down на фестивальной сцене в 2005, 2011 и 2017.