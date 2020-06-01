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Искусство
Культура
2020-06-01T04:48
https://ria.ru/20200601/1572201723.html
Iron Maiden, Kiss и System of a Down станут онлайн-хедлайнерами
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572202299_3:0:1034:580_1036x0_80_0_0_6ec8207a07201dceeeaec4b3e7b679df.jpg
РИА Новости

Iron Maiden, Kiss и System of a Down станут онлайн-хедлайнерами

04:48 01.06.2020
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© AFP 2020 / Jeff Haynes, AP/Invision/Amy Harris, AFP/Getty Images / Getty Images North America / Kevin Winter Kiss, Iron Maiden и System Of A Down
Kiss, Iron Maiden и System Of A Down
© AFP 2020 / Jeff Haynes, AP/Invision/Amy Harris, AFP/Getty Images / Getty Images North America / Kevin Winter
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. IronMaiden, Kiss и System of a Down стали хедлайнерами фестиваля Download, который в этом году пройдет виртуально, сообщает NME.
В условиях пандемии коронавируса мероприятие пришлось отменить, и организаторы приняли решение провести ежегодный рок-фестиваль онлайн.
В программе несколько часов эксклюзивных видеоматериалов, записи, которых еще никто не видел, и взаимодействие выступающих со зрителями.
Видео можно будет посмотреть на официальном канале фестиваля Download TV c 12 по 14 июня.
В пятницу, 12 июня, можно будет увидеть самые яркие моменты выступления KISS в 2015 году, в субботу, 13 июня – отрывки из гастрольного тура “Legacy Of The Beast” группы Iron Maiden, а в день закрытия, 14 июня – ролики с System of a Down на фестивальной сцене в 2005, 2011 и 2017.
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