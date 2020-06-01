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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T03:00
https://ria.ru/20200601/1572200575.html
Эксперт оценил возможность заражения от смартфона
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706534_0:60:3072:1788_1036x0_80_0_0_16741299ae935dff55c5bb804094e130.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил возможность заражения от смартфона

03:00 01.06.2020
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© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Перчатки снижают риск заражения коронавирусом от другого человека, но повышают риск при использовании смартфона. Как снизить опасность, рассказал радио Sputnik член Общественного совета при Министерстве здравоохранения России Эрик Бровко.
Коронавирус COVID-19 в большинстве случаев передается от человека к человеку воздушно-капельным путем или через прикосновения. Снизить риск должны медицинские маски и перчатки, которые рекомендовано носить в общественных местах всем жителям России.
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Масочно-перчаточный режим при всей своей пользе приносит одну неожиданную проблему. Он затрудняет использование смартфона и даже создает опасность заражения коронавирусом, если вы потрогаете телефон грязной рукой или перчаткой, рассказал радио Sputnik Эрик Бровко.
"Прямых и больших исследований об уровне риска заражения от телефона на сегодняшний день нет. В большинстве своем мы говорим о контактной передаче между людьми, и маска является самым важным защищающим элементом. При этом действительно есть исследования, которые говорят, что вирус сохраняется достаточно долгое время и на пластике, и на картоне, и на металлических конструкциях. Если он там сохраняется, то какой-то риск есть", - уверен эксперт.
Чтобы минимизировать этот риск, надо следовать советам, которые дал член Общественного совета при Министерстве здравоохранения России Эрик Бровко.
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"Лучше использовать гарнитуру или наушники. Если телефон позвонил, то лучше снять перчатку, взять чистой рукой телефон, ответить или воспользоваться громкой связью. Надо стараться грязными руками не трогать дисплей телефона. На них может быть вирус, если человек имел контакт с зараженными поверхностями", – рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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