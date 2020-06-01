Эксперт оценил возможность заражения от смартфона

"Прямых и больших исследований об уровне риска заражения от телефона на сегодняшний день нет. В большинстве своем мы говорим о контактной передаче между людьми, и маска является самым важным защищающим элементом. При этом действительно есть исследования, которые говорят, что вирус сохраняется достаточно долгое время и на пластике, и на картоне, и на металлических конструкциях. Если он там сохраняется, то какой-то риск есть", - уверен эксперт.