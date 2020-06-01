Эксперт рассказал, как сократить риск утечки данных при получении кредита

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Риск утечки данных при получении кредита можно минимизировать, работая с проверенными банками, избегая посредников и МФО. Но и в обычной жизни следует придерживаться правил информационной гигиены, чтобы не стать жертвой мошенников, рассказал агентству "Прайм" финансовый консультант и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский.
"Чтобы избежать утечки стоит придерживаться простых правил – по возможности отказаться от сотрудничества с посредниками, сотрудничать только с лицензированными компаниями, при этом получив о них максимум информации, прочитать отзывы. Убедиться, что компания надежная, имеет высокий рейтинг доверия. При заполнении заявки на кредит всегда отмечать пункт о запрете передачи личной информации посторонним лицам", — советует он.
К сожалению, полностью избежать риска утечки конфиденциальных данных после предоставления их банку невозможно, потому что только его руководство и сотрудники могут повлиять на надежность системы безопасности. Фактически после передачи данных можно только надеяться, что личная информация не будет украдена или продана. Вопрос ее хранения на совести банка.
Данный риск можно минимизировать, например, обратившись за кредитом или за другим финансовым продуктом только в крупные, проверенные временем и дорожащие своей репутацией кредитные организации, которые имеют хорошую систему безопасности хранения цифровых и не только данных.