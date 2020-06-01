Эксперт рассказал, как сократить риск утечки данных при получении кредита

"Чтобы избежать утечки стоит придерживаться простых правил – по возможности отказаться от сотрудничества с посредниками, сотрудничать только с лицензированными компаниями, при этом получив о них максимум информации, прочитать отзывы. Убедиться, что компания надежная, имеет высокий рейтинг доверия. При заполнении заявки на кредит всегда отмечать пункт о запрете передачи личной информации посторонним лицам", — советует он.

К сожалению, полностью избежать риска утечки конфиденциальных данных после предоставления их банку невозможно, потому что только его руководство и сотрудники могут повлиять на надежность системы безопасности. Фактически после передачи данных можно только надеяться, что личная информация не будет украдена или продана. Вопрос ее хранения на совести банка.