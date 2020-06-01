Бывшая жена Орландо Блума отреагировала на беременность Кэти Перри

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Австралийская супермодель Миранда Керр, бывшая жена актера Орландо Блума, отреагировала на новость о беременности его невесты певицы Кэти Перри, сообщает Mirror.
Она поддержала исполнительницу, которая совсем скоро впервые станет мамой. Керр оставила теплый комментарий под одной из последних фотографий Кэти Перри в инстаграме.
"Великолепная мама", — написала модель.
После этого Миранда Керр получила множество сообщений от пользователей, которые хвалили ее за такой позитивный настрой в отношении новой подруги бывшего мужа.
"Пример зрелости", — считает @carlaa_motta, "Ты вдохновляешь", — написала @natyfrnds, "Вы обе потрясающие", — заявила @polarrrkaty.
Миранда Керр и Орландо Блум были вместе с 2010 по 2013 год. В январе 2011 году у них родился сын Флинн. В 2017 году вышла замуж за одного из создателей приложения Snapchat миллиардера Эвана Шпигеля. У них двое сыновей: Харт и Майлз.
Британский актер начал встречаться с Кэти Перри в 2016 году. В 2019 году они объявили о помолвке, а в марте этого года о том, что станут родителями.