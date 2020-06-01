Бывшая жена Орландо Блума отреагировала на беременность Кэти Перри

Она поддержала исполнительницу, которая совсем скоро впервые станет мамой. Керр оставила теплый комментарий под одной из последних фотографий Кэти Перри в инстаграме.

После этого Миранда Керр получила множество сообщений от пользователей, которые хвалили ее за такой позитивный настрой в отношении новой подруги бывшего мужа.

Миранда Керр и Орландо Блум были вместе с 2010 по 2013 год. В январе 2011 году у них родился сын Флинн. В 2017 году вышла замуж за одного из создателей приложения Snapchat миллиардера Эвана Шпигеля. У них двое сыновей: Харт и Майлз.