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Культура
2020-06-01T03:10
https://ria.ru/20200601/1572193156.html
Бывшая жена Орландо Блума отреагировала на беременность Кэти Перри
https://cdn24.img.ria.ru/images/147569/29/1475692912_0:0:5184:2916_1036x0_80_0_0_a9e34bcd3f3f4d77c3df314ab26a3aba.jpg
РИА Новости

Бывшая жена Орландо Блума отреагировала на беременность Кэти Перри

03:10 01.06.2020
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© AP Photo / Andrew HarnikАвстралийская супермодель Миранда Керр
Австралийская супермодель Миранда Керр
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Австралийская супермодель Миранда Керр, бывшая жена актера Орландо Блума, отреагировала на новость о беременности его невесты певицы Кэти Перри, сообщает Mirror.
Она поддержала исполнительницу, которая совсем скоро впервые станет мамой. Керр оставила теплый комментарий под одной из последних фотографий Кэти Перри в инстаграме.
"Великолепная мама", — написала модель.
После этого Миранда Керр получила множество сообщений от пользователей, которые хвалили ее за такой позитивный настрой в отношении новой подруги бывшего мужа.
"Пример зрелости", — считает @carlaa_motta, "Ты вдохновляешь", — написала @natyfrnds, "Вы обе потрясающие", — заявила @polarrrkaty.
Миранда Керр и Орландо Блум были вместе с 2010 по 2013 год. В январе 2011 году у них родился сын Флинн. В 2017 году вышла замуж за одного из создателей приложения Snapchat миллиардера Эвана Шпигеля. У них двое сыновей: Харт и Майлз.
Британский актер начал встречаться с Кэти Перри в 2016 году. В 2019 году они объявили о помолвке, а в марте этого года о том, что станут родителями.
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