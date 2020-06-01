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Туризм
2020-06-01T10:51
https://ria.ru/20200601/1572188096.html
Туристы рассказали, хотят ли они вернуться в офисы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570210507_0:308:3072:2036_1036x0_80_0_0_5a6d591eb56e2b2cc2734b867c6cf661.jpg
РИА Новости

Туристы рассказали, хотят ли они вернуться в офисы

10:51 01.06.2020
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© Depositphotos / racornДистанционное обучение
Дистанционное обучение
© Depositphotos / racorn
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Как показал опрос сервиса поездок и путешествий, больше половины респондентов (62 процента) не хотят возвращаться "к станку", сообщает Туту.ру.
В исследовании приняло участие 2 700 человек, у них выясняли, желают ли они вернуться на свои рабочие места.
Постепенно снимаются ограничения, связанные с эпидемией, и сотрудники, которых переводили на удаленку, переходят в офисы. Правда, четверть респондентов ответили, что их деятельность связана с постоянным присутствием на месте, а 18 процентов — остались без работы. Их голоса исключили из ответов.
Среди тех, кто хочет вернуться в офис, 22 процента ответили: "Да, если жизнь будет, как прежде — без ограничений по обработке, рассадке". Еще 16 процентов никакие нововведения не пугают.
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