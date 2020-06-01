Туристы рассказали, хотят ли они вернуться в офисы

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Как показал опрос сервиса поездок и путешествий, больше половины респондентов (62 процента) не хотят возвращаться "к станку", сообщает Туту.ру.

В исследовании приняло участие 2 700 человек, у них выясняли, желают ли они вернуться на свои рабочие места.

Постепенно снимаются ограничения, связанные с эпидемией, и сотрудники, которых переводили на удаленку, переходят в офисы. Правда, четверть респондентов ответили, что их деятельность связана с постоянным присутствием на месте, а 18 процентов — остались без работы. Их голоса исключили из ответов.