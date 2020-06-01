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2020-06-01T09:46
https://ria.ru/20200601/1572186775.html
"Причины серьезные": зачем Россия перебрасывает на Север новейшее оружие
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РИА Новости

"Причины серьезные": зачем Россия перебрасывает на Север новейшее оружие

08:00 01.06.2020 (обновлено: 09:46 01.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота Петр Великий
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Атомные стратегические и многоцелевые подводные лодки, тяжелые крейсеры и крылатые ракеты — главной военной силой России в Арктическом регионе был и остается Северный флот. Моряки-североморцы несут службу в сложнейших климатических условиях и осваивают самое совершенное оружие, а их корабли действуют по всему миру. В день Северного флота РИА Новости рассказывает о его возможностях.

Арктический рубеж

"Со стратегической точки зрения наш потенциальный противник на море — США, — объясняет РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев. — В случае угрозы ядерного нападения самый быстрый и эффективный ответ последует с баз Северного флота. Причем подводные лодки могут отстреляться прямо от причалов".
По словам Ненашева, совокупно на Северный флот приходится более 50 процентов всей ударной мощи ВМФ России. В распоряжении североморцев — более сорока атомных и дизельных подводных лодок с крылатыми и баллистическим ракетами на борту и еще столько же надводных кораблей различного назначения. На Севере действуют мощная противолодочная авиация и развитая система береговой обороны.
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"Северный флот был первым атомным и первым ракетным, сюда прежде всего направляли крупные надводные корабли, — рассказывает экс-командующий СФ адмирал Вячеслав Попов. — Обусловлено это его расположением. Балтийский и Черноморский, например, находятся на географически ограниченном театре. А у Северного — прямой выход в океан. Поэтому во время Великой Отечественной только этот флот проводил морские операции в Баренцевом и Норвежском морях, в Атлантике. Не был заперт, как остальные, которые ограничивались поддержкой сухопутных войск".
Кроме того, Север оптимален для обкатки новейшей морской техники — там созданы все условия, есть подходящие полигоны для испытаний атомных подводных лодок, а география позволяет использовать морские базы круглогодично. Плюс испытательная инфраструктура — относительно недалеко от научных и кораблестроительных предприятий Санкт-Петербурга и Северодвинска.
© РИА Новости / The Norwegian Armed Forces / Перейти в фотобанкТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море
© РИА Новости / The Norwegian Armed Forces
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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море

Бесшумные стражи Севера

Именно здесь, на Севере, выходят в море новейшие атомные подводные лодки. Например, в 2013-м на службу заступил первый атомный подводный ракетоносец стратегического назначения проекта 955 "Борей" "Юрий Долгорукий".
На днях флоту передали АПЛ уже усовершенствованного проекта 955-А "Борей-А" — "Князь Владимир". Этот "стратег" еще более скрытный и малошумный, с новыми средствами управления, связи и гидроакустики. Каждый "Борей" несет по шестнадцать ядерных баллистических ракет мощностью по 900 килотонн каждая.
На Северном флоте до сих пор эксплуатируется самый большой подводный корабль в мире — тяжелый атомный ракетный крейсер "Дмитрий Донской". Водоизмещение — порядка пятидесяти тысяч тонн, длина — более 170 метров, ширина — 23 метра. "Донской" — последний из шести крейсеров проекта 941 "Акула", оснащавшихся двумя десятками ядерных баллистических ракет весом в 90 тонн каждая. После распада СССР две подлодки законсервировали, а "Дмитрий Донской" был модернизирован для испытаний нового ракетного комплекса "Булава". Остальные корабли утилизировали.
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Среди подлодок нового поколения можно выделить многоцелевые атомоходы проектов "Ясень" и "Ясень-М". Головной корабль серии "Северодвинск" в строю с 2014-го. Второй сейчас проходит испытания.
"Ясени" чрезвычайно универсальны. В их арсенале крылатые ракеты "Калибр", мощные противокорабельные П-800 "Оникс" для уничтожения особо крупных кораблей, а также торпеды. При этом ракетное оружие можно комбинировать — подлодки способны работать по надводным кораблям, субмаринам и наземным целям одновременно.
От подлодок советского производства "Ясени" отличаются малошумностью. Это делает их идеальными разведчиками и охотниками за авианосцами.
© Фото : Предоставлено пресс-службой «Севмаш»"Юрий Долгорукий" — АПЛ проекта "Борей"
Юрий Долгорукий - АПЛ проекта Борей
© Фото : Предоставлено пресс-службой «Севмаш»
"Юрий Долгорукий" — АПЛ проекта "Борей"

Атомные исполины

Флагман Северного флота — тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" проекта 1144 "Орлан". Это крупнейший боевой корабль в мире — больше него только авианосцы. Полное водоизмещение — 25,8 тысячи тонн, длина — 250 метров, ширина — более 28 метров. Исполином управляют почти 800 моряков. Эта плавучая крепость вооружена двадцатью пусковыми установками сверхзвуковых противокорабельных ракет "Гранит", зенитными комплексами "Оса" и "Кинжал", дальнобойной системой С-300Ф, артиллерийским "Кортиком" и АК-630, противолодочными торпедами и реактивными бомбометами.
Однотипный "Петру Великому" "Адмирал Нахимов" проходит глубокую модернизацию. Флоту его планируют передать к 2023-му. По сути, североморцы получат другой корабль: полностью обновят системы жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение и корабельную энергетику. Устаревшее ракетное и артиллерийское вооружение заменят на современное. "Нахимов" станет одним из первых в ВМФ кораблей-носителей новейших гиперзвуковых ракет "Циркон".
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Также для северян строят фрегаты проекта 22350 — самые продвинутые по оснащению радиоэлектронным оборудованием. Первый такой вымпел — "Адмирал Горшков" — передали морякам в 2018-м. Все системы управления на фрегате — цифровые.
Корабль способен выполнять боевые задачи практически самостоятельно и при минимальном участии человека. Бортовая информационно-управляющая система связывает все оборудование в единую сеть, а радиоэлектронный комплекс освещения надводной и подводной обстановки обнаруживает противника за сотни километров.
Основное ударное вооружение — крылатые ракеты "Калибр". По воздушным целям работает зенитно-ракетный комплекс "Полимент-Редут" и ЗРК "Палаш", на борту есть 130-миллиметровые артиллерийские орудия и торпедные аппараты. По данным Минобороны, фрегаты "адмиральской серии" тоже оснастят комплексом "Циркон". Всего Северный флот получит три таких корабля: "Адмирал Касатонов" примут в боевой состав в этом году, "Адмирал Головко" достраивается у стенки.
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкТяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"

Стратегическое направление

В начале 1930-х СССР активизировал научно-исследовательскую деятельность в Арктике. Одновременно на Севере развивалась и военная инфраструктура. Сформировали Северную морскую флотилию и через несколько лет реорганизовали ее во флот. Но по-настоящему Севфлот развернулся только в послевоенное время.
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В годы холодной войны Северный флот приобрел стратегическое значение. Через северные широты пролегали траектории полета ядерных межконтинентальных баллистических ракет и маршруты стратегических бомбардировщиков. Их надо было надежно прикрыть и в то же время защитить страну от возможного ракетного нападения. Именно поэтому на Север шла самая передовая техника. Например, североморцы получили первыми в Советском Союзе атомную подводную лодку ("Ленинский комсомол") и подлодку с баллистическими ядерными ракетами.
"Сюда поступали самые крупные корабли океанской зоны и ракетное оружие, потому что здесь есть куда стрелять, — говорит Попов. — Корабли Балтийского флота даже в наше время на учебно-боевые стрельбы переходят на Северный флот".
Арктика была и есть стратегически важной, этот регион имеет колоссальное военно-политическое значение. Если сто лет назад угроза оттуда не исходила, потому что не было такого дальнобойного оружия, то сейчас арктическое направление — важнейшее в обеспечении безопасности страны.
© Фото : Alexey Pavlov Корабли Северного флота России
Корабли Северного флота РФ
© Фото : Alexey Pavlov
Корабли Северного флота России
30640028
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РоссияВячеслав ПоповМихаил Ненашев (капитан 1-го ранга)Северный флот ВМФ РоссииВМФ РФБезопасность
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