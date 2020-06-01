Проект "Найди меня, мама" помогает усыновлению в период пандемии

МОСКВА, 1 июн, — РИА Новости. Благотворительный проект . Благотворительный проект "Нади меня, мама" , инициированный МИА "Россия сегодня" и Фондом Николая Расторгуева, помогает детям найти семьи. На 1 июня 2020 года уже 250 детей нашли родителей, сообщила куратор проекта Ирина Кедровская, заместитель директора Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня"

По ее словам, проект планировал расширяться и снимать еще больше видеоанкет детей-сирот, но пандемия пока помешала. "Однако мы и наши партнеры настроены решительно. Нас вдохновляют результаты - проект опубликовал около 1000 анкет, и четверть из них точно сработала, 250 детей нашли семью".

Партнером проекта еще на стадии идеи был Фонд Николая Расторгуева. Сотрудники фонда на общественных началах проводят съемки в детских домах и интернатах по всех стране.

"Наш проект живет и развивается, несмотря на сложные времена. Это отрадно, и мы надеемся, что "Найди меня, мама" расширит свою географию, чтобы как можно больше детей оказалось в семьях, а в детских домах - никого", - подчеркнул Николай Расторгуев.

Фонд "Измени одну жизнь" уже несколько лет является партнёром "Найди меня, мама". Яна Леонова, директор фонда, так прокомментировала новости совместного проекта: "250 детей в семьях – это 250 измененных детских судеб. Это 250 мальчиков и девочек, у которых теперь есть семья, детство и возможность иметь счастливое будущее. Это важнейший результат. Надеемся, вместе мы поможем еще большему числу детей!"

"Найди меня, мама" — благотворительный проект по усыновлению, инициированный МИА "Россия сегодня" и Фондом Николая Расторгуева. С 2017 года проект работает также при поддержке Фонда "Измени одну жизнь". — благотворительный проект по усыновлению, инициированный МИА "Россия сегодня" и Фондом Николая Расторгуева. С 2017 года проект работает также при поддержке Фонда "Измени одну жизнь".

Проект представляет собой базу видеоанкет и направлен на популяризацию усыновления и приема в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2017 году проект получил признание как самое социально ответственное СМИ года.