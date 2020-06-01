Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T09:00
https://ria.ru/20200601/1572173242.html
Проект "Найди меня, мама" помогает усыновлению в период пандемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572172596_46:64:1042:624_1036x0_80_0_0_d665d0a18e3647dd5136afd4de6766ee.jpg
РИА Новости

Проект "Найди меня, мама" помогает усыновлению в период пандемии

09:00 01.06.2020
30
© РИА НовостиБлаготворительный проект "Найди меня, мама"
Благотворительный проект Найди меня, мама
© РИА Новости
МОСКВА, 1 июн, РИА Новости. Благотворительный проект "Нади меня, мама", инициированный МИА "Россия сегодня" и Фондом Николая Расторгуева, помогает детям найти семьи. На 1 июня 2020 года уже 250 детей нашли родителей, сообщила куратор проекта Ирина Кедровская, заместитель директора Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня".
По ее словам, проект планировал расширяться и снимать еще больше видеоанкет детей-сирот, но пандемия пока помешала. "Однако мы и наши партнеры настроены решительно. Нас вдохновляют результаты - проект опубликовал около 1000 анкет, и четверть из них точно сработала, 250 детей нашли семью".
Партнером проекта еще на стадии идеи был Фонд Николая Расторгуева. Сотрудники фонда на общественных началах проводят съемки в детских домах и интернатах по всех стране.
"Наш проект живет и развивается, несмотря на сложные времена. Это отрадно, и мы надеемся, что "Найди меня, мама" расширит свою географию, чтобы как можно больше детей оказалось в семьях, а в детских домах - никого", - подчеркнул Николай Расторгуев.
Фонд "Измени одну жизнь" уже несколько лет является партнёром "Найди меня, мама". Яна Леонова, директор фонда, так прокомментировала новости совместного проекта: "250 детей в семьях – это 250 измененных детских судеб. Это 250 мальчиков и девочек, у которых теперь есть семья, детство и возможность иметь счастливое будущее. Это важнейший результат. Надеемся, вместе мы поможем еще большему числу детей!"
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня
26 мая, 10:10Распространение нового коронавируса
"Россия сегодня" и стопкоронавирус.рф запустят проект о предпринимателях
"Найди меня, мама" — благотворительный проект по усыновлению, инициированный МИА "Россия сегодня" и Фондом Николая Расторгуева. С 2017 года проект работает также при поддержке Фонда "Измени одну жизнь".
Проект представляет собой базу видеоанкет и направлен на популяризацию усыновления и приема в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2017 году проект получил признание как самое социально ответственное СМИ года.
В рамках проекта записываются и выкладываются в открытом доступе видеоролики: каждый рассказывает историю одного из воспитанников детских домов со всей России. Цель проекта – помочь детям найти людей, которые готовы стать их семьей или помочь осуществить самую заветную их мечту.
Логотип МИА Россия сегодня
26 мая, 09:00
"Россия сегодня" поможет абитуриентам-2020 выбрать вуз
000000
Обсудить 0
Новости агентстваОбщество
Рекомендуем
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Россия может стать экспортером препарата против COVID-19
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД ответили на утверждения о причастности России к беспорядкам в США
Здание Государственной думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек
Горожане купаются в фонтане на Манежной площади в Москве
Ученые прогнозируют аномальное лето. Что ждет Россию?
Телеведущий Валдис Пельш
Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
Работа ломбарда
Изнанка ломбардного бизнеса: что чаще всего закладывают и когда выкупают
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
В Минздраве рассказали об испытаниях российского препарата от COVID-19
Владимир Кузьмин
Владимир Кузьмин резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Здание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Международная изоляция: Китай выдавил Трампа из ВОЗ
Участник протестов в Гонконге
Пекин применит в Гонконге законы своего противника
Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота Петр Великий
"Причины серьезные": зачем Россия перебрасывает на Север новейшее оружие
Работа на газопроводе Ямал-Европа
"Газпром" возобновил транзит газа через Польшу
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Власти Коми могут отменить первый этап снятия мер по коронавирусу
Санитарная обработка в помещениях ресторана
Роспотребнадзор обновил рекомендации для работы кафе и ресторанов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:20На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
12:20В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч
12:20Мурашко назвал показатель детской смертности в России низким
12:19Николай Коляда закроет театр и отправит артистов в отпуск
12:18В результате стрельбы в Чикаго за три дня погибли не менее 16 человек
12:17Военные медики России и Италии продолжат контакты по борьбе с COVID-19
12:14В Хабаровском крае наблюдают за рекой Мая, подтопившей поселки
12:13В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 419
12:13Власти Коми могут отменить первый этап снятия мер по коронавирусу
12:12В МИД ответили на утверждения о причастности России к беспорядкам в США
12:11Уролог из Горно-Алтайска рассказал, как стал инфекционистом
12:11Протестующие в США пытались сжечь историческую "церковь президентов"
12:07Эксперт оценила вероятность передачи коронавируса от матери к ребенку
12:07Китай обещал решительный отпор действиям США, подрывающим его интересы
12:05В Казахстане медведица растерзала россиянина
12:05Италия пока не получила официального приглашения на Парад Победы
12:03Эксперт: США могут начать "подкупать" Россию для противостояния с Китаем
12:00Лукашенко заявил, что знает, откуда на Белоруссию "ветры дуют"
12:00Россия пожертвует в МККК 500 тысяч швейцарских франков
11:57Маас раскритиковал решение Трампа разорвать отношения с ВОЗ
Лента новостейМолния