Биография Евгении Симоновой

Актриса театра и кино, народная артистка России Евгения Павловна Симонова родилась 1 июня 1955 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Ее отец был ученым, членом-корреспондентом Академии наук СССР, мать была преподавателем иностранного языка.

Окончила музыкальную школу при музыкальном училище имени Гнесиных, занималась хореографией.

В 1972 году поступила в Московское театральное училище (ныне институт) имени Бориса Щукина при Театре имени Евгения Вахтангова на курс актера и режиссера Юрия Катина-Ярцева.

Окончив в 1976 году театральное училище, Симонова начала работать в труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Актриса играла в спектаклях "Жертва века" (Юлия Павловна), "Кукольный дом" (Нора), "Шутка мецената" (Яблонька), "Любовный напиток" (Лотта), "Исповедь Анны" (Анна Каренина), "Жизнь Клима Самгина" (Лидия), "Смотрите, кто пришел!" (Алина), "Молва" (Батюнина), "Да здравствует королева, виват!" (Мария Стюарт), "Валенсианские безумцы" (Эрифила) и др.

В текущем репертуаре театра Евгения Симонова занята в спектаклях "Московский хор" (Лика), "Русский роман" (Софья), "Август: графство Осейдж" (Виолетта Уэстон), "На чемоданах" (Геня Гелернтер).

В 2015 году с участием Евгении Симоновой в рамках ХII чеховского фестиваля в Москве был представлен спектакль "Война" режиссера Владимира Панкова, созданный к столетию Первой мировой войны.

В кино Симонова дебютировала в 1973 году, сыграла роль летчицы Маши Поповой в фильме "В бой идут одни "старики".

В 1970-х годах снялась в фильмах "Вылет задерживается" (1974), "Под крышами Монмартра" (1975), "Пропавшая экспедиция" (1975), "Золотая речка" (1976), "Это было в Коканде" (1977), "Кто поедет в Трускавец?" (1977), "Школьный вальс" (1977), "Баламут" (1978), "День свадьбы придется уточнить" (1979) и т.д.

Большую популярность у зрителей актрисе принесла комедийная лента Георгия Данелии "Афоня" (1975), в которой она исполнила роль Кати.

В числе лучших киноработ Евгении Симоновой – Принцесса в фильме-сказке Марка Захарова "Обыкновенное чудо" (1978), Джил в телесериале "Рафферти" (1980), Анна Сниткина в биографической ленте "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского" (1980).

Актриса сыграла роли в работах своего мужа режиссера Андрея Эшпая – в сериале "Дети Арбата" (2004), фильмах "Многоточие" (2005) и "Событие"(2009), сериале "Взрослые дочери" (2015). Она также исполнила главные роли в сериалах "Служба доверия" (2007), "Дело гастронома № 1" (2011), "Память осени" (2015), "Осиное гнездо" (2016). В 2019 году приняла участие в съемках фильмов "Анатомия убийства-2", "Плачу с вами", "Русское краткое. Победители Кинотавра-2019", "Скажи правду".

Евгения Симонова – народная артистка РФ (1995), лауреат премии Ленинского комсомола (1980), Государственной премии СССР (1984), Премии правительства Москвы (1995), Премии мэрии Москвы в области литературы и искусства (2004). Награждена орденами Почета (2005), "За заслуги перед Отечеством" IV степени ( 2011 ).

Актриса была удостоена премии имени К.С. Станиславского (1995), премии "Хрустальная Турандот" (2005), премии "Золотой орел" (2006), премии "Белый Слон" (2006), национальной театральной премии "Золотая маска" (2017).

Евгения Симонова замужем за кинорежиссером и сценаристом Андреем Эшпаем. Ее первым мужем был актер Александр Кайдановский (1946-1995). У актрисы две дочери – актриса Зоя Кайдановская и пианистка Мария Эшпай.

Брат Евгении Симоновой – Юрий Симонов (Вяземский) – писатель, философ, телеведущий, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО.