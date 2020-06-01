Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-06-01T00:51
https://ria.ru/20200601/1572155911.html
В США черепаха влетела в лобовое стекло движущегося автомобиля
https://cdn23.img.ria.ru/images/153094/89/1530948905_0:110:2049:1262_1036x0_80_0_0_89a21a553e52e88b163e3abd4ef49138.jpg
РИА Новости

В США черепаха влетела в лобовое стекло движущегося автомобиля

00:51 01.06.2020
169
© CC BY 2.0 / jan vanaverbekeЕвропейская болотная черепаха
Европейская болотная черепаха
© CC BY 2.0 / jan vanaverbeke
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В США черепаха влетела в лобовое стекло движущегося автомобиля, сообщает UPI.
В городе Саванна, расположенном в штате Джорджия, Латония Ларк ехала за рулем. На переднем сиденье находился ее брат Кевин Грант. Они были шокированы, когда в лобовое стекло влетела черепаха. Животное застряло.
"Мы думали, что это кирпич, — рассказала Латония. – Мне показалось, будто взорвалась бомба, и в это же мгновение осколки полетели на Кевина".
Участникам инцидента повезло, что животное застряло в лобовом стекле. Иначе бы пассажир мог получить серьезные травмы лица и головы.
Кевина доставили в госпиталь, где оказали помощь – продезинфицировали раны, извлекли осколки. Черепаху спасти не удалось.
Полицейские предположили, что животное оказалась на пути машины Латонии после удара о другой автомобиль на трассе.
Белоснежная беззащитность
29 мая, 00:51Туризм
На Камчатке установили наблюдение за тюленями и бельками
001000
ТуризмТуризмНовости - ТуризмДжорджияСША
Рекомендуем
Протесты в США
В центре Манхэттена проходит очередное шествие
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
В Миннеаполисе задержали водителя грузовика, въехавшего в толпу
Кубинско-американский художник Хорхе-Родригес Жерад во время работы над картиной Somos La Luz на парковке около музея Queens в Нью-Йорке
На парковке музея в Нью-Йорке появилось огромное изображение медработника
Беспорядки в Миннеаполисе
ФБР займется расследованием действий "Антифа" во время беспорядков
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
США отправили Бразилии лекарство Трампа от коронавируса
Протесты в США
В Аризоне ввели комендантский час
Большая белая акула во время охоты
В Калифорнии сняли, как большая белая акула выпрыгивает из воды
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде на Красной площади
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
Протесты в США
В Чикаго задержали 240 протестующих
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
Посольство России направило Госдепу ноту протеста
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
США стоят на пороге революции, заявил Жириновский
Вид на Анкару
Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию
Флаг на здании посольства Израиля в Москве
Адвокат рассказал о возможных проблемах для проживающих в РФ израильтян
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
Северный флот получит гиперзвуковое оружие
Испытания подводного ракетоносца типа Борей
Северный флот осваивает новейшие атомные подлодки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:20На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
12:20В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч
12:20Мурашко назвал показатель детской смертности в России низким
12:19Николай Коляда закроет театр и отправит артистов в отпуск
12:18В результате стрельбы в Чикаго за три дня погибли не менее 16 человек
12:17Военные медики России и Италии продолжат контакты по борьбе с COVID-19
12:14В Хабаровском крае наблюдают за рекой Мая, подтопившей поселки
12:13В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 419
12:13Власти Коми могут отменить первый этап снятия мер по коронавирусу
12:12В МИД ответили на утверждения о причастности России к беспорядкам в США
12:11Уролог из Горно-Алтайска рассказал, как стал инфекционистом
12:11Протестующие в США пытались сжечь историческую "церковь президентов"
12:07Эксперт оценила вероятность передачи коронавируса от матери к ребенку
12:07Китай обещал решительный отпор действиям США, подрывающим его интересы
12:05В Казахстане медведица растерзала россиянина
12:05Италия пока не получила официального приглашения на Парад Победы
12:03Эксперт: США могут начать "подкупать" Россию для противостояния с Китаем
12:00Лукашенко заявил, что знает, откуда на Белоруссию "ветры дуют"
12:00Россия пожертвует в МККК 500 тысяч швейцарских франков
11:57Маас раскритиковал решение Трампа разорвать отношения с ВОЗ
Лента новостейМолния