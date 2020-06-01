МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В США черепаха влетела в лобовое стекло движущегося автомобиля, В США черепаха влетела в лобовое стекло движущегося автомобиля, сообщает UPI.

В городе Саванна, расположенном в штате Джорджия, Латония Ларк ехала за рулем. На переднем сиденье находился ее брат Кевин Грант. Они были шокированы, когда в лобовое стекло влетела черепаха. Животное застряло.

"Мы думали, что это кирпич, — рассказала Латония. – Мне показалось, будто взорвалась бомба, и в это же мгновение осколки полетели на Кевина".

Участникам инцидента повезло, что животное застряло в лобовом стекле. Иначе бы пассажир мог получить серьезные травмы лица и головы.

Кевина доставили в госпиталь, где оказали помощь – продезинфицировали раны, извлекли осколки. Черепаху спасти не удалось.