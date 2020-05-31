В Аризоне ввели комендантский час

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Губернатор американского штата Аризона Даг Дьюси ввел чрезвычайное положение с комендантским часом по всему штату из-за продолжающихся протестов и беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
"По просьбе местных властей и в координации правоохранительными органами штата и на местах я объявляю чрезвычайное положение по всему штату с комендантским часом, который начнется сегодня с 8.00 вечера и будет действовать в течение одной недели", - говорится в сообщении в Twitter губернатора.
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Он отметил, что новый указ "дает правоохранительным органам дополнительный инструмент для предотвращения беззакония", которое наблюдалось в штате и в городах по всей стране. Кроме того, объявление чрезвычайного положения "разрешает расширенную мобилизацию Национальной гвардии для защиты жизни и имущества по всему штату".
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.