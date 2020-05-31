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2020-05-31T23:50
https://ria.ru/20200531/1572263015.html
СК проверит сообщения о халатности руководства больницы в Видном
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

СК проверит сообщения о халатности руководства больницы в Видном

23:50 31.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Следователи проверят сообщения в соцсетях и СМИ о возможной халатности руководства больницы в городе Видное, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Сообщается, что руководство больницы якобы не организовало лечебный процесс в условиях пандемии. Не были разделены потоки больных, контактировавшие с больными COVID-19 сотрудники не обследовались, специальная дезинфекция не проводилась. Кроме того, персонал больницы якобы не был обеспечен индивидуальными средствами защиты. В результате коронавирусом заболели несколько врачей и медсестер, трое из которых скончались.
"Следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области организовано проведении проверки информации, размещённой в одной из социальных сетей и СМИ, о возможной халатности руководства Видновской районной клинической больницы", - говорится в сообщении.
Добавляется, что все обстоятельства, изложенные в СМИ, будут тщательно изучены, им будет дана правовая оценка.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ВидноеПроисшествия
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