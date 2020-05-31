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2020-05-31T23:46
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Командир Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС
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РИА Новости

Командир Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС

23:46 31.05.2020
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© NASAЭкипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию. Стоп-кадр трансляции
Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию. Стоп-кадр трансляции
© NASA
Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию. Стоп-кадр трансляции
ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. НАСА подтвердило, что командир экипажа Crew Dragon Даг Херли ударился лбом при переходе с корабля на Международную космическую станцию.
"Да, он ударился головой, это иногда случается на орбите, но он в порядке, он отлично выглядел на пресс-конференции", - сказал на брифинге после стыковки замруководителя пилотируемой программы НАСА Стив Стич.
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Он пояснил, что астронавтам, находящимся "в сравнительно небольшом корабле" на протяжении долгого периода, требуется время для адаптации к условиям МКС.
В ходе сеанса видеосвязи с МКС после перехода экипажа на станцию Херли держался за лоб, после чего ему передали салфетку и он периодически вытирал правую часть лба, крови видно не было.
Crew Dragon стартовал в испытательный пилотируемый полет в субботу и через 19 часов совершил автоматическую стыковку с МКС. В испытательный полет на Crew Dragon отправились астронавты НАСА Даг Херли и Боб Бенкен. Первый пилотируемый полет созданного частной компанией SpaceX аппарата ознаменовал возобновление США самостоятельных пилотируемых полетов, прекращенных в 2011 году с завершением программы Space Shuttle.
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