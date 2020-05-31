Командир Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС

"Да, он ударился головой, это иногда случается на орбите, но он в порядке, он отлично выглядел на пресс-конференции", - сказал на брифинге после стыковки замруководителя пилотируемой программы НАСА Стив Стич.

Он пояснил, что астронавтам, находящимся "в сравнительно небольшом корабле" на протяжении долгого периода, требуется время для адаптации к условиям МКС.

В ходе сеанса видеосвязи с МКС после перехода экипажа на станцию Херли держался за лоб, после чего ему передали салфетку и он периодически вытирал правую часть лба, крови видно не было.