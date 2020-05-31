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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T23:42
https://ria.ru/20200531/1572262946.html
В Египте число случаев коронавируса выросло на 1,5 тысячи
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569172557_0:237:3072:1965_1036x0_80_0_0_781eade3c57798f36d5f1ced55a34546.jpg
РИА Новости

В Египте число случаев коронавируса выросло на 1,5 тысячи

23:42 31.05.2020
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© AP Photo / Nariman El-MoftyРабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
© AP Photo / Nariman El-Mofty
КАИР, 31 мая – РИА Новости. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Египте превысило 1,5 тысячи, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны.
"Зафиксированы 1536 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными, за сутки от заболевания скончались 46 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда.
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Сейчас это самый высокий показатель по числу зафиксированных за сутки случаев коронавируса с начала эпидемии в Египте. В четверг число заболевших коронавирусной инфекцией в Египте за сутки впервые превысило тысячу.
По словам Мугахеда, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусной инфекцией и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ.
"Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 24 985, 6 037 человек выздоровели, скончались 959 человек", - сообщил Мугахед.
Госминистр информации Египта Усама Хайкаль также сообщил, что с воскресенья в Египте сокращается длительность комендантского часа: он будет начинаться в 20.00 (21.00 мск), а заканчиваться на час раньше - в 05.00 (06.00 мск).
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На фоне роста показателей числа заразившихся COVID-19 и скончавшихся от этого заболевания министр здравоохранения Хала Зайд сообщила в субботу, что пока невозможно сказать, пройден пик заболеваемости в стране или нет. Она отметила, что рост числа заболевших связан с несоблюдением гражданами правил социального дистанцирования и тем, что в период праздника Ид аль-Фитр (отмечался 24 мая) в стране наблюдались массовые собрания, несмотря на запреты.
С 30 мая в Египте возобновили работу ТЦ и учреждения, предоставляющие гражданам различные услуги, также в стране введен масочный режим: без масок не пускают в госучреждения, банки, магазин и рынки.
Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули ранее заявил, что с середины июня будет объявлено о постепенном возобновлении работы тех объектов, которые были закрыты в связи с коронавирусом, с учетом всех мер предосторожности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЕгипетВ мире
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