В Египте число случаев коронавируса выросло на 1,5 тысячи

КАИР, 31 мая – РИА Новости. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Египте превысило 1,5 тысячи, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны.

"Зафиксированы 1536 новых положительных результатов тестов на коронавирус , они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными, за сутки от заболевания скончались 46 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда.

Сейчас это самый высокий показатель по числу зафиксированных за сутки случаев коронавируса с начала эпидемии в Египте. В четверг число заболевших коронавирусной инфекцией в Египте за сутки впервые превысило тысячу.

По словам Мугахеда, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусной инфекцией и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 24 985, 6 037 человек выздоровели, скончались 959 человек", - сообщил Мугахед.

Госминистр информации Египта Усама Хайкаль также сообщил, что с воскресенья в Египте сокращается длительность комендантского часа: он будет начинаться в 20.00 (21.00 мск), а заканчиваться на час раньше - в 05.00 (06.00 мск).

На фоне роста показателей числа заразившихся COVID-19 и скончавшихся от этого заболевания министр здравоохранения Хала Зайд сообщила в субботу, что пока невозможно сказать, пройден пик заболеваемости в стране или нет. Она отметила, что рост числа заболевших связан с несоблюдением гражданами правил социального дистанцирования и тем, что в период праздника Ид аль-Фитр (отмечался 24 мая) в стране наблюдались массовые собрания, несмотря на запреты.

С 30 мая в Египте возобновили работу ТЦ и учреждения, предоставляющие гражданам различные услуги, также в стране введен масочный режим: без масок не пускают в госучреждения, банки, магазин и рынки.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули ранее заявил, что с середины июня будет объявлено о постепенном возобновлении работы тех объектов, которые были закрыты в связи с коронавирусом, с учетом всех мер предосторожности.