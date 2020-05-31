Астронавт Бенкен рассказал об ощущениях от полета на Crew Dragon

ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Астронавт НАСА Боб Бенкен по прибытии на Международную космическую станцию (МКС) рассказал о своих ощущениях во время первого пилотируемого полета Crew Dragon.
"Полет на "Спейс шаттл" на орбиту довольно жесткий, поскольку он летит на твердотопливных ускорителях, и мы ожидали, что по мере перехода (полета Crew Dragon) ко второй ступени все будет проходить гораздо плавнее, чем на шаттле, но Dragon фыркал и пыхтел весь свой путь на орбиту, и мы определенно везли его на орбиту", - сказал Бенкен. По его словам, это ощущение вызвало удивление обоих членов экипажа.
По впечатлениям Бенкена, полет Crew Dragon до отделения аппарата от несущей его ракеты-носителя "был не таким плавным, как у шаттла". "Чуть меньше перегрузки, но чуть более живо, так бы я наверное описал это", - сказал астронавт.
Между тем, по его словам, после выхода на орбиту полет новейшего корабля проходил плавно и экипаж смог отдохнуть и поспать на орбите. Как заявил командир Crew Dragon Даг Херли, астронавты считают себя "счастливчиками" за шанс лететь на новом корабле.
Запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым запуском США с 2011 года, когда была завершена программа "Спейс шаттл". Последние девять лет американские астронавты летали на МКС на российских "Союзах". SpaceX разработала Crew Dragon на основе грузового многоразового корабля Dragon по контракту с НАСА, по имеющимся данным, его создание обошлось более чем 3,4 миллиарда долларов.