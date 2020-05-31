Астронавт Бенкен рассказал об ощущениях от полета на Crew Dragon

ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Астронавт Астронавт НАСА Боб Бенкен по прибытии на Международную космическую станцию ( МКС ) рассказал о своих ощущениях во время первого пилотируемого полета Crew Dragon

"Полет на "Спейс шаттл" на орбиту довольно жесткий, поскольку он летит на твердотопливных ускорителях, и мы ожидали, что по мере перехода (полета Crew Dragon) ко второй ступени все будет проходить гораздо плавнее, чем на шаттле, но Dragon фыркал и пыхтел весь свой путь на орбиту, и мы определенно везли его на орбиту", - сказал Бенкен. По его словам, это ощущение вызвало удивление обоих членов экипажа.

По впечатлениям Бенкена, полет Crew Dragon до отделения аппарата от несущей его ракеты-носителя "был не таким плавным, как у шаттла". "Чуть меньше перегрузки, но чуть более живо, так бы я наверное описал это", - сказал астронавт.

Между тем, по его словам, после выхода на орбиту полет новейшего корабля проходил плавно и экипаж смог отдохнуть и поспать на орбите. Как заявил командир Crew Dragon Даг Херли, астронавты считают себя "счастливчиками" за шанс лететь на новом корабле.