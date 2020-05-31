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2020-05-31T23:25
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В Лондоне задержали пятерых участников акции в память о Флойде
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РИА Новости

В Лондоне задержали пятерых участников акции в память о Флойде

23:25 31.05.2020
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© AP Photo / PA / Stefan RousseauСотрудник полиции в Лондоне
Сотрудник полиции в Лондоне
© AP Photo / PA / Stefan Rousseau
Сотрудник полиции в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Лондонская полиция задержала пятерых участников акции у посольства США в память о погибшем после задержания полицией темнокожем американце Джордже Флойде, сообщило столичное полицейское управление.
В нескольких штатах США продолжаются беспорядки и мародерство, вызванные гибелью Флойда. Согласно размещенным в интернете видео, в понедельник полицейские пытались задержать мужчину, надели на него наручники, повалили его втроем на землю, а один из них надавил коленом на шею задержанного. На видео слышны слова мужчины о том, что он не может дышать. Позже Флойд умер в больнице. После начала беспорядков четверо полицейских были уволены, один из них обвинен в убийстве по неосторожности. К беспорядкам присоединились экстремисты и маргиналы. Люди жгут дома и машины, грабят магазины.
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"Полиция ранее сегодня произвела пять задержаний во время собрания у американского посольства. Трое были задержаны за нарушение законов, связанных с COVID (нарушение требования о социальном дистанцировании), двое - за нападения на полицейских. Задержанные - молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. Все были помещены под стражу", - говорится в заявлении полиции.
Скотленд-Ярд не называет количество участников акции. Собравшиеся у посольства выкрикивали лозунг "Я не могу дышать", многие из участников акции были активистами движения "антифа".
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Джордж ФлойдВеликобританияЛондонСШАВ мире
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