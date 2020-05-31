В Москве сильный ветер повалил более 60 деревьев

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Шестьдесят одно дерево упало, по уточненным данным, в воскресенье на территории Москвы из-за сильного ветра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось, что, по состоянию на 15.30, в субботу и воскресенье в разных районах Москвы под натиском сильного ветра рухнули 78 деревьев, которые повредили в общей сложности 19 автомашин.
"В течение суток произошло падение 61 дерева, повреждено девять автомобилей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в частности, на улице Цюрупы в юго-западном округе дерево упало на провода. Еще одно дерево упало на жилой дом на проспекте Ломоносовский. На улице Судостроительная возле дома №18 дерево рухнуло на проезжую часть, а на улице Фруктовая - на дворовой территории.