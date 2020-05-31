Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-31T23:18
https://ria.ru/20200531/1572262725.html
В Москве сильный ветер повалил более 60 деревьев
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572243356_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_b9339cabc17200175bcae3255598946f.jpg
РИА Новости

В Москве сильный ветер повалил более 60 деревьев

23:18 31.05.2020
935
© АГН "Москва" / Мобильный репортер Устранение последствий подтоплений на улицах столицы аварийными бригадами "Мосводостока"
Устранение последствий подтоплений на улицах столицы аварийными бригадами Мосводостока
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Устранение последствий подтоплений на улицах столицы аварийными бригадами "Мосводостока"
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Шестьдесят одно дерево упало, по уточненным данным, в воскресенье на территории Москвы из-за сильного ветра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось, что, по состоянию на 15.30, в субботу и воскресенье в разных районах Москвы под натиском сильного ветра рухнули 78 деревьев, которые повредили в общей сложности 19 автомашин.
"В течение суток произошло падение 61 дерева, повреждено девять автомобилей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в частности, на улице Цюрупы в юго-западном округе дерево упало на провода. Еще одно дерево упало на жилой дом на проспекте Ломоносовский. На улице Судостроительная возле дома №18 дерево рухнуло на проезжую часть, а на улице Фруктовая - на дворовой территории.
Теплая погода в Москве
Вчера, 12:20
Синоптики рассказали, когда в Москву придет теплая летняя погода
014611
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Рейтинг социально-экономического положения регионов РФ по итогам 2019 года
Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2019 года
Здание ГМИИ им. А.С. Пушкина
В ГМИИ имени Пушкина открылся фестиваль "Черешневый лес"
Наталья Поклонская во время пленарного заседание Госдумы РФ в Москве
Поклонская ответила на слова телеведущего, пожелавшего смерти крымчанам
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск ответил Дмитрию Рогозину по-русски
Жители Миннеаполиса убирают улицы после ночных беспорядков
Жители Миннеаполиса наводят порядок на улицах, но ждут новых беспорядков
Вице-адмирал Александр Моисеев
Северный флот получит гиперзвуковое оружие
Смартфон
Эксперт оценил возможность заражения от смартфона
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде на Красной площади
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
Активисты в масках с изображением коронавируса во время акции в Сеуле, Южная Корея
Корейские эксперты рассказали, как избежать новой сильной волны COVID-19
Сотрудник санатория Октябрьский в Сочи чистит пляж от мусора
Российские санаторно-курортные учреждения начнут принимать отдыхающих
Полицейский
В Татарстане начали проверку после обнаружения тела мальчика возле дамбы
Клинт Иствуд на церемонии вручения премии Оскар, 1993 год
И да, я на коне. Самому знаменитому ковбою Клинту Иствуду — 90
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
США отправили Бразилии лекарство Трампа от коронавируса
Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию. Стоп-кадр трансляции
Командир Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23В Вашингтоне несколько демонстрантов пострадали при разгоне полицией
06:10В Миннеаполисе задержали около 150 протестующих
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07СМИ: дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В Госдуме предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
Лента новостейМолния