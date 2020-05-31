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2020-05-31T23:18
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МВД Белоруссии оценило ход президентской кампании
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РИА Новости

МВД Белоруссии оценило ход президентской кампании

23:18 31.05.2020
2614
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске
Участники пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Ситуация в Белоруссии в период кампании по выборам президента серьезно накаляется, однако МВД республики располагает необходимым арсеналом сил и средств для обеспечения безопасности, заявил первый замглавы ведомства Геннадий Казакевич.
"Мы констатируем, что ситуация накануне выборов серьезно накаляется. Причем речь идет не о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства. Зачастую мы видим спланированные, подготовленные акции… В этой связи хочу заявить, что МВД располагает достаточным количеством сил и средств для того, чтобы максимально эффективно нейтрализовать подобные угрозы", - сказал Казакевич в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в воскресенье.
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
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Первый замминистра также сообщил, что в последнее время стали поступать угрозы в отношении председателей избирательных комиссий, которые проводили в Белоруссии в 2019 году парламентские выборы.
Выборы главы государства в Белоруссии назначены на 9 августа. В пятницу в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской – супруги белорусского видеоблогера Сергея Тихановского, в ходе которого был задержан он сам и более десяти его сторонников. В МВД республики тогда сообщили, что участники пикета были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции. Правозащитники заявили, что считают Тихановского политическим заключенным, и потребовали его освобождения.
Участники пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске
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В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты
1051296
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МВД БелоруссииГродноБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вранье от начала и до конца. Обстановку накаляет пока еще власть, а если российские сми и дальше будут освещать ситуацию в Беларуси в таком ключе, то грош им цена. Хотя, рука руку моет и ожидать другого нет смысла
31 мая, 23:28
Anraeth Erith
12200011
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