Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-31T23:13
https://ria.ru/20200531/1572262664.html
В Чикаго задержали 240 протестующих
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572248325_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9f56c714a6c1d3eb989614d18232642a.jpg
РИА Новости

В Чикаго задержали 240 протестующих

23:13 31.05.2020
1116
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротесты в США
Протесты в США
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Протесты в США
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Чикаго задержали 240 человек в ходе протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил глава местной полиции Дэвид Браун.
По его словам, протестующие совершали акты мародерства и вандализма, поджигая и разграбляя здания города.
Протестующий несет перевернутый американский флаг возле горящего здания в Миннеаполисе
Вчера, 08:00
"Черная война" в США: худшее еще впереди
"Прошлой ночью имел место не протест. Эти преступники намеренно наносили ущерб. Мы не намерены с этим мириться, подобное будет пресекаться всеми возможными способами… В общей сложности сотрудники полицейского департамента Чикаго произвели 240 задержаний… Были ранены шесть человек, один из них скончался", - заявил Браун в ходе видеообращения, трансляция которого велась на странице полиции в Twitter.
Он также сообщил, что в ходе протестов пострадали и были госпитализированы по меньшей мере 20 полицейских. Двум из них понадобилось хирургическое вмешательство.
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
Вчера, 21:52
Посольство России направило Госдепу ноту протеста
Мэр Чикаго Лори Лайтфут заявила в воскресенье, что в городе будут задействованы силы Национальной гвардии, а введенный ранее комендантский час будет сохраняться до дальнейшего уведомления.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час. Также комендатский час был введен в ряде крупных американских городов, в том числе в Лос-Анджелесе, Филадельфии и Атланте.
340334
Обсудить 2
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЛори ЛайтфутЧикагоСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции во время протестов в США
В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
СМИ: дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
В Миннеаполисе задержали около 150 протестующих
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
Посольство России направило Госдепу ноту протеста
Протесты в Миннеаполисе
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Телеведущий Валдис Пельш
Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Трампа на время уводили в бункер из-за протестов у Белого дома
Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
В Вашингтоне ввели комендантский час и задействовали нацгвардию
Ведущий программы 60 минут Евгений Попов
"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
В Миннеаполисе задержали водителя грузовика, въехавшего в толпу
Беспорядки в Миннеаполисе
ФБР займется расследованием действий "Антифа" во время беспорядков
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск ответил Дмитрию Рогозину по-русски
Международный деловой центр Москва-Сити
Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
Протесты в США
В Аризоне ввели комендантский час
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23В Вашингтоне несколько демонстрантов пострадали при разгоне полицией
06:10В Миннеаполисе задержали около 150 протестующих
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07СМИ: дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В Госдуме предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
Лента новостейМолния