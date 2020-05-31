В Чикаго задержали 240 протестующих

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Чикаго задержали 240 человек в ходе протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил глава местной полиции Дэвид Браун.
По его словам, протестующие совершали акты мародерства и вандализма, поджигая и разграбляя здания города.
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"Прошлой ночью имел место не протест. Эти преступники намеренно наносили ущерб. Мы не намерены с этим мириться, подобное будет пресекаться всеми возможными способами… В общей сложности сотрудники полицейского департамента Чикаго произвели 240 задержаний… Были ранены шесть человек, один из них скончался", - заявил Браун в ходе видеообращения, трансляция которого велась на странице полиции в Twitter.
Он также сообщил, что в ходе протестов пострадали и были госпитализированы по меньшей мере 20 полицейских. Двум из них понадобилось хирургическое вмешательство.
Мэр Чикаго Лори Лайтфут заявила в воскресенье, что в городе будут задействованы силы Национальной гвардии, а введенный ранее комендантский час будет сохраняться до дальнейшего уведомления.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час. Также комендатский час был введен в ряде крупных американских городов, в том числе в Лос-Анджелесе, Филадельфии и Атланте.