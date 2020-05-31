Пожелавшего смерти крымчанам телеведущего сравнили с Шариковым

"Очередной Шариков, демонстрируя свой интеллект на уровне мартышки, пытается поймать хайп на теме Крыма и Донбасса. Это все было бы смешно, если бы собратья по разуму этого представителя тупиковой ветви эволюции не сидели бы в больших кабинетах в Киеве. К сожалению, этот недожурналист транслирует мысли определенной части украинских элит, и с ними нам точно не по пути", - сказал РИА Новости Чегринец.