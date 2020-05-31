Пожелавшего смерти крымчанам телеведущего сравнили с Шариковым

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец сравнил украинского телеведущего, пожелавшего смерти жителям Крыма и Донбасса, с героем книги Михаила Булгакова "Собачье сердце" Шариковым.
Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал "сдохнуть" жителям Крыма и Донбасса за их выбор России. Он заявил, что является сторонником тотальной блокады и Крыма, и Донбасса.
"Очередной Шариков, демонстрируя свой интеллект на уровне мартышки, пытается поймать хайп на теме Крыма и Донбасса. Это все было бы смешно, если бы собратья по разуму этого представителя тупиковой ветви эволюции не сидели бы в больших кабинетах в Киеве. К сожалению, этот недожурналист транслирует мысли определенной части украинских элит, и с ними нам точно не по пути", - сказал РИА Новости Чегринец.
При этом, по его словам, разумных людей в Украине больше, поэтому, когда братские народы воссоединятся, то персонажи, подобные Дроздову, получат по заслугам за призывы к геноциду мирного населения.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".