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2020-05-31T23:07
https://ria.ru/20200531/1572262533.html
Пожелавшего смерти крымчанам телеведущего сравнили с Шариковым
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РИА Новости

Пожелавшего смерти крымчанам телеведущего сравнили с Шариковым

23:07 31.05.2020
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CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren / Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren /
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец сравнил украинского телеведущего, пожелавшего смерти жителям Крыма и Донбасса, с героем книги Михаила Булгакова "Собачье сердце" Шариковым.
Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал "сдохнуть" жителям Крыма и Донбасса за их выбор России. Он заявил, что является сторонником тотальной блокады и Крыма, и Донбасса.
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"Очередной Шариков, демонстрируя свой интеллект на уровне мартышки, пытается поймать хайп на теме Крыма и Донбасса. Это все было бы смешно, если бы собратья по разуму этого представителя тупиковой ветви эволюции не сидели бы в больших кабинетах в Киеве. К сожалению, этот недожурналист транслирует мысли определенной части украинских элит, и с ними нам точно не по пути", - сказал РИА Новости Чегринец.

При этом, по его словам, разумных людей в Украине больше, поэтому, когда братские народы воссоединятся, то персонажи, подобные Дроздову, получат по заслугам за призывы к геноциду мирного населения.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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