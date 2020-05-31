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2020-05-31T23:00
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Правозащитники назвали задержанного в Гродно блогера политзаключенным
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РИА Новости

Правозащитники назвали задержанного в Гродно блогера политзаключенным

23:00 31.05.2020
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© Sputnik / Инна ГришукБелорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
© Sputnik / Инна Гришук
МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Несколько правозащитных организаций назвали задержанного в Белоруссии блогера Сергея Тихановского, который хотел выдвигаться кандидатом в президенты, политическим заключенным и потребовали его освобождения, следует из заявления на сайте не зарегистрированного властями республики правозащитного центра "Весна".
Тихановский и, по уточненной информации, минимум 15 его сторонников были задержаны в пятницу вечером в Гродно, где проходил пикет по сбору подписей в рамках избирательной кампании. В субботу в МВД сообщили, что участники пикета были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции. Ранее блогер не смог зарегистрировать инициативную группу для сбора подписей в поддержку своего выдвижения кандидатом в президенты, однако такую группу зарегистрировала супруга Тихановского – Светлана, и сейчас она выдвигается в президенты.
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"Анализ видеозаписей событий и свидетельств очевидцев позволяют сделать выводы об отсутствии оснований для задержания Тихановского, перечисленных в УПК Республики Беларусь, что свидетельствует о произвольном и незаконном задержании… Это не первый случай преследования Тихановского за мирную реализацию им свободы мирных собраний, выражения мнения и распространения и сбора информации", - говорится в заявлении.
По данным правозащитников, эти и другие факты, перечисленные в нем, позволяют сделать выводы "о наличии политического мотива" со стороны властей в преследовании Тихановского.
"Согласно пункта 3.1 Руководства по определению понятия "политический заключенный", утвержденному белорусским правозащитным сообществом …, лишение свободы в связи с ненасильственным осуществлением свобод, гарантированных международными нормами права в области прав человека, является основанием для признания такой личности политическим заключенным с требованием немедленного освобождения. Это позволяет нам заявить, что уголовное преследование Тихановского является политически мотивированным, а сам Тихановский - политическим заключенным", - говорится в заявлении.
В этой связи правозащитники потребовали "немедленного освобождения Тихановского и прекращения уголовного преследования в отношении него". К заявлению, помимо центра "Весна", присоединились Белорусский Хельсинкский комитет, "Правовая инициатива" и несколько других правозащитных организаций.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа.
Участники пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске
Вчера, 14:51
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ВеснаГродноБелоруссияВ мире
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