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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T03:37
https://ria.ru/20200531/1572262304.html
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1036x0_80_0_0_9b7959b2b56233289d4f43df99c33b68.jpg
РИА Новости

Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови

22:54 31.05.2020 (обновлено: 03:37 01.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Эту информация стала известна недавно. По ее словам, еще месяц назад эксперты не понимали, как вирус воздействует на организм человека во время клинических проявлений.
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При этом врачи до сих пор многого не знают об этой болезни, добавила Попова. Глава Роспотребнадзора рассказала, что изначально медики считали, что COVID-19 — это "истинная пневмония".
"Совсем недавно стало понятно, что это иной патогенез. Это патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее", — объяснила она.

Экспресс-тесты

Попова рассказала, что сейчас Роспотребнадзор работает над созданием экспресс-тестов для диагностики коронавируса. Тем не менее, "бесконечное" увеличение тестирования не нужно. Как показывает мировой опыт, в этом случае значительно возрастает погрешность, сказала она.
"То есть он может быть использован, но с определенными оговорками", - пояснила Попова.
По ее словам, сегодня в России ежедневно увеличивается количество регионов, где снижается коэффициент распространения коронавируса. Выходить из режима ограничений страна будет постепенно.
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"Субъекты выходят по-разному, но мы надеемся, что этот процесс будет успешным... динамика есть, процесс идет, он позитивный", - сказала она.

Вакцинация от гриппа

Также глава Роспотребнадзора сообщила, что из-за коронавируса медицине приходится ускорить подготовку к борьбе с гриппом.
Вероятно, что вторая волна пандемии начнется осенью, как раз в период подъема острых респираторных вирусных инфекций, отметила она.
"Абсолютно точно это заставляет нас торопиться с вакцинацией против гриппа, и производить большое количество вакцины и стараться привить как можно больше и как можно раньше наших сограждан от вируса гриппа уже", - рассказала Попова.
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По ее словам, есть данные, что от одного больного может выделяться и грипп, и коронавирус. Соответственно, прививка от первого снизит риски тяжелого течения заболевания.
Всего в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 406 тысяч человек, 4693 пациента умерли, излечились более 171 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаОбщество
Популярные комментарии
Эй, там, наверху, в большой степени респираторные заболевания проявляются в моменты включения/выключения централизованного отопления. Именно в этот период, когда температура в домах резко опускается. Сейчас весной у нас в Петербурге это учли. Обратите на это внимание осенью. Подготовьтесь к включению отопления заранее, еще в августе. Всем здоровья!
31 мая, 23:38
Владимир Постников
2700100
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