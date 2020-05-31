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2020-05-31T22:47
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Медведев поручил изучить данные о нарушениях на праймериз "Единой России"
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РИА Новости

Медведев поручил изучить данные о нарушениях на праймериз "Единой России"

22:47 31.05.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевУчастники съезда партии "Единая Россия"
Участники съезда партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил проанализировать информацию о возможных нарушениях в ходе процедуры внутрипартийного предварительного голосования, которое прошло в электронном формате, чтобы данная процедура не была скомпрометирована.
"Важно внимательно проанализировать.... информацию о возможных нарушениях. Если потребуется где-то - восстановить нарушенные права", - сказал Медведев в ходе онлайн-совещания с региональными отделениями партии по подведению итогов электронного предварительного голосования.
По его словам, важно, чтобы процедура предварительного голосования, основанная на самых современных технологиях, "не была скомпрометирована какими-то нюансами", поскольку "за этим будущее".
"И мы, конечно, рассчитываем на то, что эти возможности, эти технологии будут применяться и дальше", - добавил Медведев.
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32500446
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияПолитика
Популярные комментарии
От одного заголовка уже тошнит...
1 июня, 04:32
nnmariinskaya
8600000
Они даже на внутрипартийных выборах мухлют! 🤣🤣🤣🤣 толи по инерции, толи отрабатывают ситуацию к максимально приближенной...
1 июня, 00:17
MSMaksim S
6510000
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