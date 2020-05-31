Медведев поручил изучить данные о нарушениях на праймериз "Единой России"

По его словам, важно, чтобы процедура предварительного голосования, основанная на самых современных технологиях, "не была скомпрометирована какими-то нюансами", поскольку "за этим будущее".

"И мы, конечно, рассчитываем на то, что эти возможности, эти технологии будут применяться и дальше", - добавил Медведев.