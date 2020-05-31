ФБР займется расследованием действий "Антифа" во время беспорядков

ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Антитеррористические подразделения Антитеррористические подразделения ФБР будут расследовать насилие со стороны антифа и других группировок, заявил генпрокурор — глава министерства юстиции США Уильям Барр

"Чтобы идентифицировать преступных организаторов и подстрекателей, а также чтобы скоординировать федеральные ресурсы с нашими партнерами на уровне штатов и на местном уровне, федеральные правоохранительные органы используют существующую сеть из 56 региональных рабочих групп по терроризму", - говорится в заявлении Барра.

"Насилие, подстрекаемое и осуществляемое антифа и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом, и мы с ним будем поступать соответствующим образом", - заверил Барр.

Антифа — движение автономных ультралевых группировок, которые часто обвиняют в насилии против полиции, порче имущества и организации беспорядков.