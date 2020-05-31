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2020-05-31T22:36
https://ria.ru/20200531/1572262144.html
Командир МКС рассказал, чем займется на орбите экипаж Crew Dragon
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РИА Новости

Командир МКС рассказал, чем займется на орбите экипаж Crew Dragon

22:36 31.05.2020
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© NASAЭкипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию. Стоп-кадр трансляции
Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию. Стоп-кадр трансляции
© NASA
Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию. Стоп-кадр трансляции
ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Командир 63-го экипажа Международной космической станции астронавт НАСА Крис Кэссиди рассказал, чем займутся на орбите прибывшие на корабле Crew Dragon астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.
Новейший космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX по заказу НАСА, стартовал во Флориде в субботу. Он прибыл на МКС в воскресенье через 19 часов после запуска, совершив автоматическую стыковку со станцией.
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После того, как экипаж перешел на орбитальную станцию, по видеосвязи их приветствовал глава НАСА Джим Брайденстайн. Он спросил командира МКС о том, что пропустили на станции Херли и Бенкен из-за того, что их старт был задержан на три дня по погодным условиям.
"День, который они пропустили, был вполне подходящий для прогула – субботняя уборка. Но я об этом позаботился, и сделаю так, чтобы они восполнили пробел в следующий раз", - сказал Кэссиди.
Уже более серьезно он сообщил, что в предстоящие часы экипаж МКС, который на несколько месяцев увеличился до пяти человек (два российских космонавта и три американца), должен первым делом убедиться в собственной безопасности и знать, что делать в случае непредвиденной ситуации.
Кэссиди сообщил, что в предстоящем месяце экипаж может совершить выход в открытый космос. "Мы все очень рады, что к экипажу 63 присоединились еще два человека", - сказал он.
Херли и Бенкен будут оставаться на орбите в течение нескольких месяцев. Срок их возвращения на Землю и дата завершения испытательного полета Crew Dragon пока не определены.
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Запуск Crew Dragon к МКСCrew DragonКрис КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceX
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