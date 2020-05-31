Командир МКС рассказал, чем займется на орбите экипаж Crew Dragon

Новейший космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX по заказу НАСА, стартовал во Флориде в субботу. Он прибыл на МКС в воскресенье через 19 часов после запуска, совершив автоматическую стыковку со станцией.

После того, как экипаж перешел на орбитальную станцию, по видеосвязи их приветствовал глава НАСА Джим Брайденстайн . Он спросил командира МКС о том, что пропустили на станции Херли и Бенкен из-за того, что их старт был задержан на три дня по погодным условиям.

"День, который они пропустили, был вполне подходящий для прогула – субботняя уборка. Но я об этом позаботился, и сделаю так, чтобы они восполнили пробел в следующий раз", - сказал Кэссиди.

Уже более серьезно он сообщил, что в предстоящие часы экипаж МКС, который на несколько месяцев увеличился до пяти человек (два российских космонавта и три американца), должен первым делом убедиться в собственной безопасности и знать, что делать в случае непредвиденной ситуации.

Кэссиди сообщил, что в предстоящем месяце экипаж может совершить выход в открытый космос. "Мы все очень рады, что к экипажу 63 присоединились еще два человека", - сказал он.