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2020-05-31T23:10
https://ria.ru/20200531/1572262055.html
Жители Миннеаполиса наводят порядок на улицах, но ждут новых беспорядков
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РИА Новости

Жители Миннеаполиса наводят порядок на улицах, но ждут новых беспорядков

22:29 31.05.2020 (обновлено: 23:10 31.05.2020)
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МИННЕАПОЛИС, 31 мая - РИА Новости, Михаил Тургиев. Жители американского Миннеаполиса с утра в воскресенье вышли на печально известную Лейк-стрит, где было больше всего пожаров, чтобы навести порядок, передает корреспондент РИА Новости.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.
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Здание обрушится

То тут, то там около остовов зданий трудятся группы людей. Они собирают крупный мусор, обломки, остатки обгоревших вещей в кучи. Мелочь сгребают в кучи и ссыпают в большие пластиковые мешки. Воздух наполнен запахом гари. Из кучи обломков одного из полностью выгоревших зданий поднимается небольшой серый дым.
"Это здание обрушится", - гласит надпись на куске фанеры перед ним. В четырёхэтажной большой постройке обрушились перекрытия, куча пепла и обломков перекрывает тротуар. Везде лежат кучи обгоревших вещей.
Автомобильное движение на этом участке перекрыто. Пространство отдано людям. Проходящие мимо снимают разрушения на видео и активно делают селфи.
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Раздается треск лопающегося стекла. Через секунду из окна второго этажа само вываливается черное от копоти стекло и летит вниз, где разбивается вдребезги. Вреда никому это не наносит - эта часть тротуара огорожена желтой лентой. Заходить за нее никто не решается.

Просто увидели на Facebook

"Мы просто пришли, чтобы помочь, чем можем, убрать стекло с улиц", - говорит молодой человек по имени Питер. В руках у него большой совок и щетка на длинной ручке. Он впервые вышел на такую уборку.
"Мы прочитали об этом на Facebook, что люди организуются, чтобы собирать мусор", - добавляет стоящая рядом с ним девушка.
Молодые люди не верят в то, что беспорядки закончились, несмотря на жесткий разгон всех протестующих накануне, когда полиция и Нацгвардия в прямом смысле слова преследовала участников беспорядков по всему городу, не давая им возможность развернуться. В ход шли резиновые пули и слезоточивый газ.
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"Пока всех четверых (полицейских) не арестуют, будет продолжаться. Думаю, беспорядки также будут продолжаться, пока люди из других штатов не покинут наш штат", - говорит девушка Джеки.
Она живет на этой же улице, чуть поодаль, но вернулась сюда впервые за три дня. Две ночи она провела в другом месте и опасалась приходить сюда.
"Причина, по которой я тут - это место, где я живу. Это место, где живут люди, которых я люблю. Думаю, у нас прекрасное сообщество тут, мы все заботимся друг о друге. Это все, что я могу сделать", - поясняет она, почему сегодня пришла на уборку.
Рядом добровольцы раздают воду и снеки тем, кто принимает участие в уборке.

Зона боевых действий

Невысокий мужчина в возрасте в грязной ярко-зеленой ветровке, черной маске и надвинутой низко на лоб шапочке толкает перед собой тележку, из которой торчат разные щетки. Его руки черные от уборки.
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"Я с самого первого дня выходил, чтобы убрать битое стекло, собрать мусор. Я обычно просто присоединяюсь к какой-нибудь группе людей и помогаю", - говорит Джефф.
Группы, по его словам, могут достигать 20-40 человек. Он безработный, живет на этой улице. В самый первый день, говорит он, убирать было тяжелее всего.
"Я прихожу рано утром, потом иду домой перекусить, немного отдохнуть. Сегодня, когда я вернусь, пойду помогать расчищать (сгоревший супермаркет) "Таргет", - говорит Джефф.
Остов магазина виднеется неподалеку. С него начались грабежи. Напротив него - сгоревшее здание печально известного третьего участка полиции, где работали причастные к инциденту с Джорджем Флойдом офицеры. Сожженную улицу он называет "зоной боевых действий". Добровольная работа у него заканчивается вечером около 19.00.
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Последние два дня, говорит мужчина, начали заезжать и компании по вывозу мусора. Первые два дня их не было.

Есть забор получше

Неподалеку от этого места - стройплощадка. Там стоит не завершенная одноэтажная коробка коммерческого здания. Стены - в копоти, вокруг - частично или полностью сожженная строительная техника.
Среди этого, в пыли и пепле трудятся несколько сотен человек: взрослые, подростки, даже дети, которые пришли с родителями. Тут люди всех цветов кожи. Большинство покрыты серой пылью. Вместе они расчищают здание. Основная часть внутри уже сделана, оттуда вывозят остатки уже ненужных материалов.
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Отовсюду доносится шуршание щеток - ими сгребают золу. Единственный большой мусорный контейнер давно переполнен. Кучи из десятков черных мешков растут вокруг него.
Десяток мужчин появляется со стороны коробки. Они тащат секцию сетчатого забора, на которой уложены полные мешки и другой мусор. На "раз-два-три" вываливают свою ношу в общую кучу.
"Эй, там есть забор получше", - кричит им девушка в маске, перчатке и с длинной щеткой в руках. Эта секция уже погнулась посередине от тяжестей.
Кто-то уже устал и отдыхает в тени. Для людей на столиках выставлена вода, снеки и свежая клубника. Кто-то уже уходит. Но на место продолжают приходить новые люди.
До последнего, если верить указу мэра города, комендантского часа остается около пяти часов.
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