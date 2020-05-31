Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-31T22:25
https://ria.ru/20200531/1572262020.html
В Денвере более 80 человек задержали за нарушение комендантского часа
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572246852_0:64:3072:1792_1036x0_80_0_0_9d0a566a996ac2f0ddc74175a4da0205.jpg
РИА Новости

В Денвере более 80 человек задержали за нарушение комендантского часа

22:25 31.05.2020
332
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротесты в США
Протесты в США
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Протесты в США
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Полиция Денвера задержала свыше 80 человек, которые находились на улицах в нарушение комендантского часа, говорится в сообщении полиции города.
"Офицеры полицейского департамента Денвера задержали 83 человека за нарушение комендантского часа", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Протестующий несет перевернутый американский флаг возле горящего здания в Миннеаполисе
Вчера, 08:00
"Черная война" в США: худшее еще впереди
Сообщается, что некоторые задержанные имели при себе оружие и участвовали в повреждении зданий.
Ранее сообщалось, что мэр американского города Денвер, штат Колорадо, Майкл Хэнкок ввел в городе комендантский час из-за беспорядков.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.
320020
Обсудить 0
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАДенверВ мире
Рекомендуем
Беспорядки в Миннеаполисе
ФБР займется расследованием действий "Антифа" во время беспорядков
Протесты в США
В Чикаго задействуют силы нацгвардии
Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию. Стоп-кадр трансляции
Командир МКС рассказал, чем займется на орбите экипаж Crew Dragon
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
Посольство России направило Госдепу ноту протеста
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью агентству РИА Новости
Медведев рассказал, куда направили сэкономленные на праймериз деньги
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
Правозащитники назвали задержанного в Гродно блогера политзаключенным
Протесты в США
В Чикаго задержали 240 протестующих
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Вывозной рейс из Нью-Йорка высадил в Ростове-на-Дону 140 россиян
Наталья Поклонская во время пленарного заседание Госдумы РФ в Москве
Поклонская ответила на слова телеведущего, пожелавшего смерти крымчанам
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Пожелавшего смерти крымчанам телеведущего сравнили с Шариковым
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Московскую соборную мечеть откроют 1 июня
Участники съезда партии Единая Россия
Медведев поручил изучить данные о нарушениях на праймериз "Единой России"
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Мечети в регионах России с 1 июня могут открыть двери для прихожан
Во время акции протеста против гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, Атланта
Власти Атланты продлили комендантский час из-за беспорядков
Сотрудник полиции в Лондоне
В Лондоне задержали пятерых участников акции в память о Флойде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23В Вашингтоне несколько демонстрантов пострадали при разгоне полицией
06:10В Миннеаполисе задержали около 150 протестующих
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07СМИ: дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В Госдуме предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
Лента новостейМолния