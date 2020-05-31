В Денвере более 80 человек задержали за нарушение комендантского часа

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Полиция Денвера задержала свыше 80 человек, которые находились на улицах в нарушение комендантского часа, говорится в сообщении полиции города.
"Офицеры полицейского департамента Денвера задержали 83 человека за нарушение комендантского часа", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
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Сообщается, что некоторые задержанные имели при себе оружие и участвовали в повреждении зданий.
Ранее сообщалось, что мэр американского города Денвер, штат Колорадо, Майкл Хэнкок ввел в городе комендантский час из-за беспорядков.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.