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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-05-31T22:04
https://ria.ru/20200531/1572261829.html
Московские власти объяснили появление виноградных улиток на улицах города
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568259976_0:39:1500:883_1036x0_80_0_0_74d8a9ac0b5a47352fa97b44e06772bc.jpg
РИА Новости

Московские власти объяснили появление виноградных улиток на улицах города

22:04 31.05.2020
672
© РИА Новости / Антон Денисовулитка
улитка
© РИА Новости / Антон Денисов
улитка. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Виноградные улитки на улицах Москвы могут спасаться от обильных осадков или пополнять на асфальте необходимые для организма минеральные вещества, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее сотрудник РИА Новости сделал фотографию, на которой улитка, встретившаяся ему на тротуаре в Москве, сравнивается с ладонью. По размерам улитка - с половину ладони.
"Виноградные улитки или хеликсы - заносной для Москвы вид. Виноградные улитки достаточно часто встречаются в парках Москвы. Почему им не жить не только в парках, но и в зеленых дворах города? В дождь все улитки любят вылезать на асфальт дорог, то ли спасаясь от обильных осадков, то ли пополняя на асфальте минеральные вещества, нужные их организму", - прокомментировали фотографию специалисты департамента.
В пресс-службе отметили, что улитки, как и встречающиеся на улицах столицы утки и лисы, почувствовали, что им не угрожает опасность.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниНовости - ЭкологияМоскваОбщество
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