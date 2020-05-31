Московские власти объяснили появление виноградных улиток на улицах города

Ранее сотрудник РИА Новости сделал фотографию, на которой улитка, встретившаяся ему на тротуаре в Москве, сравнивается с ладонью. По размерам улитка - с половину ладони.

"Виноградные улитки или хеликсы - заносной для Москвы вид. Виноградные улитки достаточно часто встречаются в парках Москвы. Почему им не жить не только в парках, но и в зеленых дворах города? В дождь все улитки любят вылезать на асфальт дорог, то ли спасаясь от обильных осадков, то ли пополняя на асфальте минеральные вещества, нужные их организму", - прокомментировали фотографию специалисты департамента.