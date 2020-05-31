Московские власти объяснили появление виноградных улиток на улицах города

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Виноградные улитки на улицах Москвы могут спасаться от обильных осадков или пополнять на асфальте необходимые для организма минеральные вещества, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее сотрудник РИА Новости сделал фотографию, на которой улитка, встретившаяся ему на тротуаре в Москве, сравнивается с ладонью. По размерам улитка - с половину ладони.
"Виноградные улитки или хеликсы - заносной для Москвы вид. Виноградные улитки достаточно часто встречаются в парках Москвы. Почему им не жить не только в парках, но и в зеленых дворах города? В дождь все улитки любят вылезать на асфальт дорог, то ли спасаясь от обильных осадков, то ли пополняя на асфальте минеральные вещества, нужные их организму", - прокомментировали фотографию специалисты департамента.
В пресс-службе отметили, что улитки, как и встречающиеся на улицах столицы утки и лисы, почувствовали, что им не угрожает опасность.
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