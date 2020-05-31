Посольство России направило Госдепу ноту протеста

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста из-за инцидента с корреспондентом РИА Новости, сообщил агентству глава дипмиссии Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста из-за инцидента с корреспондентом РИА Новости, сообщил агентству глава дипмиссии Анатолий Антонов

Дипломат отметил, что российский журналист и находившиеся с ним другие сотрудники американских СМИ подверглись недопустимому обращению со стороны местных полицейских.

"Работники прессы, как видно из видеокадров, снятых на месте происшествия, громко и ясно себя идентифицировали, имели необходимую маркировку на одежде, предъявляли документы и не оказывали никакого сопротивления", — приводятся слова посла на странице миссии в Facebook.

Антонов заявил, что дипломаты потребовали провести тщательное расследование и проинформировать о результатах российскую сторону. Он подчеркнул, что посольство намерено добиться, чтобы американские правозащитные организации учли этот инцидент.

Посол также указал на "полное отсутствие каких-либо признаков публичного сочувствия со стороны американской прессы".

США российским журналистам?" — заключил Антонов. "О какой ее объективности можно говорить, когда двойные стандарты применяются даже к работающим вроссийским журналистам?" — заключил Антонов.

Инцидент с журналистами

Ранее сообщалось, что полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов — членов съемочной группы телеканала VICE и корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, освещавших беспорядки уже после разгона акции протеста.

МИД осудил инцидент и назвал намеренное распыление местной полицией слезоточивого спрея в лицо сотрудника агентства проявлением необоснованной жестокости.

В ведомстве напомнили о недопустимости того, чтобы журналисты подвергались нападениям со стороны правоохранительных органов при выполнении своего профессионального долга.

Дипломаты призвали американские органы провести тщательное расследование, а профильные международные структуры — обратить внимание на инцидент.

МИА " Россия сегодня " также потребовало расследовать действия полицейских и наказать виновных в сложившейся ситуации.

После инцидента губернатор Миннесоты Тим Уолц принес извинения подвергшимся нападению сотрудникам СМИ.

Как рассказал сам Михаил Тургиев, сейчас он чувствует себя хорошо.

"Все в порядке, жжение ушло, зрение не пострадало", — сообщил корреспондент РИА Новости.

Протесты в США

На этой неделе в Миннеаполисе и многих других городах Соединенных Штатов вспыхнули беспорядки. Силу применяют как протестующие, так и стражи правопорядка.

Причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейских. В Сети появились видеозаписи, на которых видно, как правоохранители надели на Флойда наручники, втроем повалили его на землю, при этом один из них надавил ему коленом на шею. Флойд несколько раз сказал, что не может дышать, после чего замолчал. Он умер в реанимации.