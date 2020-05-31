Московскую соборную мечеть откроют 1 июня

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Артем Буденный. Московскую соборную мечеть откроют для верующих 1 июня в тестовом режиме, заявил РИА Новости первый замглавы Духовного управления мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов.

"Завтра без объявления Московская соборная мечеть приступает к работе", - сказал Мухетдинов.

По его словам, массового наплыва людей в Соборной мечети не ожидают, потому что "агитационной работы в этом направлении не ведем".

"По пятничной молитве (в соборной мечети - ред.) мы решение еще не приняли. Хотим посмотреть, какая будет реакция людей, сможем ли мы обеспечить все необходимые нормативы: маски, перчатки, работу волонтеров, проходную систему", - подытожил представитель ДУМ РФ.

Он отметил, что другие мечети в Москве и Московской области, подведомственные ДУМ РФ, пока закрыты, а о работе мечетей в других регионах страны решения принимает местное духовенство и руководство регионов.

Ранее ДУМ РФ рекомендовало мусульманским организациям в своей юрисдикции постепенное снятие ограничений на коллективные богослужения начиная с 1 июня 2020 года. При этом религиозным организациям предписано "ориентироваться на постановления, указы и иные документы органов государственной и местной власти", а также соблюдать санитарные нормы.