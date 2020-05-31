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Религия и мировоззрение
2020-05-31T21:34
https://ria.ru/20200531/1572261356.html
Московскую соборную мечеть откроют 1 июня
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571913610_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_45236c220ddcc2b2d4cf74ce120507a8.jpg
РИА Новости

Московскую соборную мечеть откроют 1 июня

21:31 31.05.2020 (обновлено: 21:34 31.05.2020)
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© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев РоссииПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев России
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Артем Буденный. Московскую соборную мечеть откроют для верующих 1 июня в тестовом режиме, заявил РИА Новости первый замглавы Духовного управления мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов.
"Завтра без объявления Московская соборная мечеть приступает к работе", - сказал Мухетдинов.
По его словам, массового наплыва людей в Соборной мечети не ожидают, потому что "агитационной работы в этом направлении не ведем".
"По пятничной молитве (в соборной мечети - ред.) мы решение еще не приняли. Хотим посмотреть, какая будет реакция людей, сможем ли мы обеспечить все необходимые нормативы: маски, перчатки, работу волонтеров, проходную систему", - подытожил представитель ДУМ РФ.
Он отметил, что другие мечети в Москве и Московской области, подведомственные ДУМ РФ, пока закрыты, а о работе мечетей в других регионах страны решения принимает местное духовенство и руководство регионов.
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Ранее ДУМ РФ рекомендовало мусульманским организациям в своей юрисдикции постепенное снятие ограничений на коллективные богослужения начиная с 1 июня 2020 года. При этом религиозным организациям предписано "ориентироваться на постановления, указы и иные документы органов государственной и местной власти", а также соблюдать санитарные нормы.
В субботу стало известно, что санитарные власти Московской области разрешили верующим посещать храмы Русской православной церкви во внебогослужебное время и участвовать в богослужениях на улице.
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Религия и мировоззрениеРелигияРоссияДамир МухетдиновНовости - Религия и мировоззрениеМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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