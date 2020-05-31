В Чикаго задействуют силы нацгвардии

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мэр Чикаго Лори Лайтфут заявила, что в городе будут задействованы силы Национальной гвардии, а введенный ранее комендантский час будет сохраняться до дальнейшего уведомления.
Ранее власти ряда крупных американских городов, в том числе Лос-Анджелеса, Филадельфии и Атланты, ввели комендантский час из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
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"В дополнение к нашему комендантскому часу с 21.00 до 6.00, который будет сохраняться до дальнейшего уведомления, губернатор (Илллинойса Джей Роберт – ред.) Прицкер – по моей просьбе - приказал небольшому контингенту Национальной гвардии сохранять ограниченное присутствие (в городе - ред.) и поддержать нашу полицию, чтобы не допустить повторения прошлой ночи", - написала мэр в Twitter.
Она также осудила тех, кто "воспользовался моментом", чтобы мародерствовать в городе. "Ваши действия опозорили наш город …, его гордое наследие лидера в проведении смелых и ярких мирных протестов", - заявила она.
Мэр сообщила, что для сохранения правопорядка в некоторых регионах города будут введены ограничения на передвижение.